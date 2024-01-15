Плюс для Украины, – политтехнолог о сценарии подготовки НАТО к войне с Россией

В издании Bild написали, что НАТО рассматривает сценарий расширения эскалации за пределы Украины уже в феврале 2024 года. Североатлантический союз готовится противостоять агрессии России.

Политтехнолог Борис Тизенгаузен прокомментировал этот материал 24 Каналу. Хотя Bild не является эталоном журналистской работы, описанный сценарий может быть выигрышным для Украины.

Вашему вниманию "Оборона 2025": НАТО готовится к войне с Россией, – Bild

"Плюс для Украины – абсолютно реально создать настоящую угрозу европейским странам и немного отрезвить их", – отметил Тизенгаузен.

Возможно, партнеры будут охотнее передавать нужное вооружение Украине, чтобы не пришлось воспользоваться им самим уже в этом году.

Но даже если Россия действительно начнет обострять ситуацию, то получит гораздо более жесткий отпор, чем за все время полномасштабного вторжения в Украину. Оккупационная армия с недобитой техникой – неровня 300 тысячам натовцев вместе с передовым вооружением.

Только один из возможных сценариев

Важно понимать, что существует много других сценариев, которые моделируют силу ситуации и имеющихся сил. К примеру, Россия может применить ядерное оружие из территории Беларуси.

Если же говорить о сценарии, описанном в Bild, то он заключается в отрезании стран Балтии путем захвата Сувалкского коридора. К слову, изданию неизвестно, удастся ли НАТО сдержать страну-агрессора.

Россия давно угрожает НАТО: основное

Кремль выступает против расширения Североатлантического альянса. Не в состоянии смириться с присоединением к НАТО Финляндии, Владимир Путин пригрозил стране "проблемами".

Кроме того, руками вагнеровцев, которых после неудачного переворота отправили в Беларусь, Россия устраивала провокации на границе с Польшей. Боевики даже приблизились к Сувалкскому коридору.

К тому же страна-агрессор систематически проверяет НАТО на реакцию, запуская свои самолеты к воздушному пространству стран-членов Североатлантического союза.

Как известно, 5 ноября 2024 года в США состоятся президентские выборы. Россия может воспользоваться недельным отсутствием американского лидера для обострения ситуации.