НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной: начинают переговоры

В НАТО могут поддержать создание запретной для полетов зоны над Украиной. Переговоры по этому поводу начинаются 4 марта.

Есть вероятность, что Альянс решится помочь Украине и закрыть небо над ней. Агрессия России уже угрожает не только украинским городам, но и всему миру.

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НАТО может поддержать закрытие неба над Украиной

Издание пишет, что министр иностранных дел Испании заявил, что НАТО будет обсуждать возможное вмешательство Альянса и создание запретной для полетов зоны над Украиной. Обсуждение намечено на 4 марта в рамках саммита, который проходит под руководством США.

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что обстрел Россией Запорожской атомной электростанции "лишь показывает безрассудство этой войны и важность ее прекращения".

Столтенберг рассказал, что встречу министров иностранных дел НАТО используют для "координации и консультаций ответа на жестокое вторжение России в Украину, а также на его долгосрочные последствия".

Североатлантический союз не является частью конфликта. Мы не стремимся к войне или конфликту с Россией. В то же время мы должны убедиться, что не возникло недоразумений по поводу нашего обязательства защищать всех союзников,

– обьяснил генсек.

В публикации подчеркивают, что на саммите члены НАТО обсудят все возможные варианты реакции на войну России против Украины.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что не хотят закрывать небо над Украиной, потому что это якобы спровоцирует для них прямую войну с Россией.

Призывы о необходимости закрытия неба

Украинская власть и дипломатия делают все возможное, чтобы Запад решился на закрытие неба.

С подобными призывами неоднократно выступал президент Владимир Зеленский. 3 марта он подчеркнул: если у мира нет смелости закрыть небо, то он должен хотя бы дать Украине самолеты.

Дмитрий Кулеба накануне показал, как Россия уничтожает украинские города, в частности, продемонстрировал варварские последствия атаки на Бородянку. Он в очередной раз призвал закрыть небо над Украиной.

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук попросил международное сообщество остановить ядерного маньяка. А советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк призвал западных партнеров взять на себя ответственность и закрыть небо.

Петиция по этому закрытию неба за 2 дня набрала необходимый 1 миллион подписей. Люди во всем мире обратились к НАТО с просьбой о закрытии неба.

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