НАТО не будет тренировать бойцов ВСУ в Украине: почему союзники решили этого не делать

Западные партнеры не будут тренировать военных Вооруженных Сил Украины непосредственно на территории Украины. Причиной соответствующего решения называют риски возможных последствий для НАТО.

Такое заявление сделал исполняющий обязанности заместителя генсека НАТО Борис Рюге во время парламентской ассамблеи НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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НАТО не будет тренировать бойцов ВСУ на территории Украины

Конечно, можно привести аргументы, что тренировать украинские войска в Украине было бы более эффективно, но союзники решили этого не делать. Европейский Союз решил это не делать,

– говорит заместитель генсека.

По его словам, вместо этого будет продолжено обучение за пределами Украины. Он говорит, что такое решение принято из-за рисков возможных последствий для всего НАТО: "В этой ситуации отдельные союзники должны всегда помнить, что их действия могут иметь последствия для всего Альянса".

Интересно, что на днях Le Monde писало, что из-за тревожной перспективы ухода США от Украины, европейцы снова рассматривают сценарий военного вмешательства в войну в Украине. Отмечалось, что так возможно достичь прекращения огня. Издание писало, что сделать это могут как с помощью западных войск, так и частных военных кампаний.