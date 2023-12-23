Путин не боится НАТО, – российский оппозиционер назвал главный страх диктатора

Владимир Путин часто выражает агрессивные намерения и угрозы Североатлантическому Альянсу. Однако, похоже, это пустословие, ведь Путин понимает, что страны НАТО не будут нападать на Россию.

В то же время у Владимира Путина есть другой страх, который не связан с НАТО. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, назвав главный ужас диктатора.

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Чего больше всего боится Путин

18 декабря Финляндия подписала соглашение об усилении военного сотрудничества с Соединенными Штатами. Произошло это на фоне очередных угроз Владимира Путина в сторону Финляндии.

"Его не волнует, где будут войска НАТО. Он прекрасно понимает, что в странах НАТО нет сумасшедших, поэтому они не начнут войну. Ему абсолютно безразлично, сколько будет войск и где они будут. Главное – ситуация на фронте", – подчеркнул Геннадий Гудков.

Владимир Путин больше всего хочет показать всему миру, что победил Украину. Для него это приоритет.

Поэтому Путин не особо переживает из-за "угрозы" со стороны НАТО, лишь показательно угрожает странам Альянса. Ведь диктатор понимает и при первом лучшем случае использует "козырь в рукаве" - ядерное оружие.

Путин спокойно относится к перемещениям НАТО. Никто не отважится начать ядерную войну. Поэтому Путин не боится НАТО, он боится, что Украина начнет успешный штурм, что его армия сбежит. А он будет выглядеть "лузером", проигравшим все, что можно,

– объяснил Гудков.

К тому же Владимир Путин может остерегаться внутренней дестабилизации в России. Хотя, несмотря на неудачный мятеж Пригожина и конец предводителя ЧВК "Вагнера", есть сомнения, кто-то внутри страны-агрессоры захочет сбросить Путина.

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