Есть определенные продвижения: посол при НАТО рассказала о ходе дискуссий по Patriot для Украины

Недавно Германия объявляла намерение искать по всему миру перехватчики для систем Patriot, чтобы поставлять их в Украину. Посол Украины при НАТО Наталья Галибаренко рассказала о ходе переговоров по этому вопросу.

Наше государство нуждается в как можно большем количестве систем Patriot для обороны нашего воздушного пространства. На сегодня по этому поводу продолжаются обсуждения в Североатлантическом альянсе.

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Нелегкая задача

Наталья Галибаренко рассказала, что на сегодня продолжается работа "на всех уровнях" относительно потенциальных поставок Patriot. В то же время она признала, что решение подобного предоставления является "нелегкой задачей".

Отнюдь не все страны НАТО имеют системы Patriot, которые нам необходимы, чтобы сбивать российскую баллистику. Те страны, которые имеют Patriot, кроме США, имеют единицы таких систем и вынуждены учитывать свои возможности с точки зрения собственной национальной безопасности, политической ситуации в стране и иногда предстоящих выборов,

– говорит чиновница.

Впрочем, несмотря на сложности, есть "определенные продвижения". Пока нельзя говорить об этом в деталях, однако, по ее словам, некоторые страны выражают потенциальную готовность предоставить Украине системы Patriot.

"Они, конечно, ставят вопрос, чем эти системы заменить, и этот момент мы также должны принимать во внимание", – добавила посол Украины при НАТО.

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