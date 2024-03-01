Французские истребители перехватили российские самолеты на двух направлениях: зрелищные ролики

Россияне в очередной раз испытывали реакцию стран НАТО. И в очередной раз пилоты НАТО оперативно подняли самолеты, чтобы перехватить воздушные суда. 24 Канал расскажет, где именно НАТО перехватило российские самолеты.

Воздушное командование НАТО выложило видео перехвата в соцсети Х. Самолеты Mirage 2000 могут нести ракеты SCALP, Storm Shadow и управляемые авиабомбы.

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Где пилоты НАТО перехватили российские самолеты 29 февраля

Посмотрите, как это выглядит, когда два французских самолета Mirage 2000-5 перехватывают два российских самолета Су-30-М над Балтийским морем. Сразу после этого истребители получили новое задание, где они также перехватили российский Ан-72, летевший в международном воздушном пространстве к северу от Польши,

– говорится в сообщении.

Самолеты Mirage вылетели на перехват российских самолетов 29 февраля 2024 года / Фото Воздушные силы НАТО

На втором фото самолеты видно еще лучше.

Самолеты Mirage перехватывают российские самолеты 29 февраля 2024 года / Фото Воздушные силы НАТО

Что известно о самолетах Mirage 2000

Это многоцелевые истребители. Что интересно, год назад говорилось, что их могут передать Украине, но переговоры до сих пор продолжаются.

Самолеты Mirage были основным истребителем военно-воздушных сил Франции с середины 1980-х. А в начале 2000-х их заменили самолеты Rafale.

Франция модернизирует 48 из 86 Mirage 2000D – туда добавят новые боеприпасы. Остальные модели D снимут с вооружения, поэтому, возможно, их передадут Украине.

Именно немодернизированная версия D может стрелять ракетами SCALP. Впрочем, Mirage очень проигрывает F-16.