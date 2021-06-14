В НАТО подтвердили обещание принять в свой состав Украину в соответствии с ПДЧ

Лидеры стран НАТО подтвердили решение Бухарестского саммита 2008 года о намерении в будущем принять в свой состав Украину. Однако для этого Киев должен сосредоточиться на реформах
Страны выступили в поддержку права Украины самостоятельно определять свое будущее и внешнеполитический курс. Об этом члены НАТО говорили на саммите 14 июня.
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Что на саммите НАТО говорили об Украине
Мы подтверждаем решение, одобренное на саммите в Бухаресте в 2008 году, о том, что Украина станет членом Альянса в соответствии с Планом действий по членству. Мы подтверждаем все элементы этого решения, а также других решений, в том числе и то, что каждый партнер будет оцениваться по достоинству,
– говорится в сообщении.
В документе по итогам саммита отметили, что Украина может пользоваться ежегодными национальными программами в пределах NUC. Так, государство будет продвигать реформы, которые будут направлены на евроатлантическую интеграцию.
"Украина должна полностью использовать все инструменты, доступные в рамках NUC, для достижения своей цели по реализации принципов и стандартов НАТО", – отметили государства НАТО.
Они призвали Киев завершить антикоррупционную реформу, реформу децентрализации, Службы безопасности и другие.
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Главное о пути Украины для вступления в НАТО
- Заявку на вступление в Североатлантический альянс Киев подал в 2008 году. Только в июне 2020 года Украина приобрела статус участницы программы расширенных возможностей НАТО.
- Украинские власти надеялись, что на саммите НАТО в июне 2021 года нашему государству предоставят ПДЧ. Однако этого не произошло.
- По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, причина промедления заключается в нежелании правительств некоторых стран раздражать главу Кремля Владимира Путина.
- В то же время президент Владимир Зеленский призвал НАТО предоставить нам ПДЧ, ведь только он будет гарантировать Украине безопасность.