НАТО подвергает сомнению способность России атаковать Швецию и Финляндию

В НАТО уверены, что Швеция и Финляндия вскоре присоединятся к альянсу. А поскольку у России недостаточно мощностей, чтобы начать наступление на скандинавские страны, представители союза уверены, что кандидаткам на членство не нужны дополнительные гарантии безопасности.

Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, выступая на демократическом саммите в Копенгагене 10 июня.

Читайте на "Цензор.НЕТ" В НАТО говорят, что Зеленский присоединится к саммиту Альянса в Мадриде

Швеция и Финляндия вскоре станут членами НАТО

Джоане выразил уверенность, что скандинавские страны присоединятся к альянсу, несмотря на возражения Турции, выдвинувшей Швеции и Финляндии ряд требований, среди которых отказ от поддержки рабочей партии Курдистана и других организаций, которые Турция считает террористическими. Также от Стокгольма и Хельсинки требуют "комплексной борьбы с терроризмом" и запрета на курдские демонстрации.

Мы уверены, что Швеция и Финляндия вступят в наши ряды. У союзников есть опасения. Их есть и Турция. И это законно, когда дело доходит до терроризма,

– заявил заместитель генсека НАТО Мирча Джоане.

Он также ответил на вопрос о гарантиях безопасности, предоставленных Швеции и Финляндии в период получения статуса полноправных членов НАТО. Джоан подчеркнул, что не видит риска для скандинавских стран со стороны России.

Мы не видим признаков того, что у России есть возможность начать военную агрессию против этих двух стран. Мы можем отнестись к этому с осторожностью, но реальных рисков с традиционной военной точки зрения нет,

– подытожил Джоан.

Путин считает, что возвращает и закрепляет российские территории

Накануне глава России цинично заявил , что нынешние россияне живут в эпоху перемен, когда они "возвращают и закрепляют утраченное". По его словам, чтобы претендовать на какое-либо лидерство в таких обстоятельствах, любая страна, народ или этнос должны обеспечить свой суверенитет.

После этого Путин сравнил себя с царем Петром I. Он считает, что российский лидер-террорист вел Северную войну не для того, чтобы нагло захватить в руки часть Швеции, а чтобы отвоевать "свои" территории. Нынешний российский лидер неиронично считает, что является преемником Петра I и стремится доказать это войной в Украине.

Ранее Путин заявил , что Россия "нет проблем" с Финляндией и Швецией, которые хотят вступить в НАТО. Однако, добавил он, если НАТО стянет свою военную инфраструктуру в эти страны, то здесь уже Россия будет "реагировать". Как именно – Путин решит позже.

Обратите внимание – Путин сравнил себя с Петром I и хочет "возвращать" территории: детали в видео