Реакции несправедливы, поддержка выросла в разы, – политолог указал на интересные детали саммита НАТО

После саммита НАТО в Вильнюсе есть разные реакции о том, был ли он успешен для Украины. В то же время, можно констатировать, что финансовая поддержка нашей страны начала расти.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель аналитического центра "Вежа" Валерий Клочок. Он отметил, что на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.

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Насколько успешен для Украины саммит НАТО

Клочок отметил, что заявление Джо Байдена, которое он озвучил на встрече с Владимиром Зеленским в Вильнюсе, показало, что США будут определять политику НАТО по вступлению Украины. Речь идет о том, что вопрос приглашения Украины в НАТО – это дело нескольких месяцев.

Он считает, что не следует привязывать официальное приглашение к членству в НАТО к следующему саммиту, который планируется в Вашингтоне. Это может произойти и в рамках Совета Украина-НАТО, первое заседание которого состоялось 12 июля.

Поэтому, по его мнению, не стоит оценивать саммит НАТО как неудачный. Ведь примечательно, что декларацию о гарантиях для Украины подписали все страны "Большой семерки". А это также и Япония, которая не является членом этого Альянса.

Клочок о результатах саммита НАТО: смотрите видео

Финансовая поддержка Украины выросла

Он отметил, что также было объявлено о военной помощи от других стран, не входящих в НАТО. К примеру, Австралия и Южная Корея. К помощи Украине после G7 начали присоединяться и другие страны. А это очень мощное движение.

Поэтому, подчеркнул руководитель аналитического центра "Вежа", не стоит преуменьшать значение договора о гарантиях безопасности для Украины.

Потому что объем финансовой помощи, который начал выделяться странами ЕС, вырос в разы,

– отметил Клочок.

К примеру, по его словам, если помощь стран Балтии, Финляндии, Норвегии условно измерялась в 100 миллионов, то стала почти 1 миллиард. Также и Великобритания и Германия много говорят об увеличении помощи.

То есть, резюмировал Клочок, была проделана колоссальная работа США, чтобы объединить НАТО. И в результате на Вильнюсском саммите страны Альянса очень сильно заявили о поддержке Украины.

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