НАТО требует международного расследования посадки самолета Ryanair в Беларуси

НАТО следит за ситуацией принудительной посадки в Беларуси самолета Ryanair и задержанием основателя NEXTA Романа Протасевича. Альянс потребует международного расследования.

Это серьезный и опасный инцидент, написал генсек НАТО Йенс Столтенберг. Беларусь должна вернуть всех пассажиров.

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Внимательно следим за принудительной посадкой в ​​Беларуси рейса в Вильнюс и сообщением о задержании оппозиционного деятеля Романа Протасевича. Это требует международного расследования,

– написал Столтенберг.

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