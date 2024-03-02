"Украинцы – хорошие люди" и "Героям слава": что кричали россияне на похоронах Навального

Эпопея с похоронами Навального наконец завершилась – политика похоронили 1 марта в Москве. Массовых беспорядков, которых так боялась власть, не произошло, однако собралась большая толпа. 24 Канал расскажет, какие лозунги звучали на похоронах Алексея Навального.

Юлии Навальной не было на похоронах мужа – она с детьми за границей. Однако вдова записала щемящий ролик в память о Навальном под известную песню.

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Что кричали россияне на похоронах Навального

Когда гроб с телом внесли в храм, люди начали скандировать "Навальный!" Иногда они просто молча аплодировали и высоко держали цветы.

Толпа кричит "Навальный!" во время похорон политика: смотрите видео

Чаще всего было слышно скандирование фамилии Навального, однако был и лозунг "Спасибо, Алексей". Не обошлось и без более политизированных призывов, ведь все-таки хоронили главного политического оппозиционера и личного врага Путина.

Так, среди более острых лозунгов были "Украинцы – хорошие люди", "Нет войне", "Путин – убийца", "Путин, уходи!", "Россия будет свободной" и парадоксальное "Героям слава". Последнее явно было заимствовано у украинцев и удивило наших граждан. Они даже переспросили, ничего ли россияне не перепутали.

Лозунг "Героям слава" на похоронах Навального: смотрите видео

На похоронах были и люди постарше, и много молодежи. Те, кто старше, назвали Навального современным Сахаровым – таким образом вспомнив советского диссидента, который получил Нобелевскую премию мира в 1975 году. Правда, перед тем, как выступить против советской власти, Сахаров создал водородную бомбу. У украинцев также масса вопросов к Навальному, поэтому, наверное, его сравнение с Сахаровым уместно.

Толпа скандирует "Путин – убийца" на похоронах Навального: смотрите видео

В целом похороны Навального не открыли новой страницы в политической активности российской оппозиции, ведь не слышно призывов к действиям, какого-то конкретного плана мести за своего лидера, планирования акций или свержения власти. Россияне подавлены и говорят размытыми фразами, мол, Алексей будет гордиться нами. Возможно, все еще впереди.

А вот российские власти сделали все, чтобы минимизировать риски для себя: то они не отдавали тело Навального, то давили на священников, чтобы те не отпевали, то стянули кучу полицейских и даже снайперов. И ожидаемо продолжили давление на сторонников Навального после похорон. Все, что происходило на похоронах Навального, читайте здесь.