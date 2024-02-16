Невозможно подтвердить, – врач Навального сомневается в "официальном" диагнозе его смерти
Алексей Навальный, российский оппозиционер, умер в исправительной колонии. Медик, который лечил политика, ставит под сомнение "официальную причину" его смерти.
16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3. Впоследствии лояльные к Кремлю медиа назвали диагноз тромбоэмболия причиной смерти оппозиционера. В то же время специалисты выражают сомнения относительно этого.
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Сомнения в диагнозе Навального
Врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее лечил Навального, заявил, что диагноз тромбоэмболия может быть притянутым за уши, поскольку не было проведено необходимых медицинских процедур для его подтверждения.
То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,
– отметил Полупанов.
По словам врача, отсутствие вскрытия и медицинской информации о развитии состояния Навального ставит соответствующую версию смерти оппозиционера под сомнение. Полупанов отметил, что в 2020 году, когда он осматривал Навального после отравления, политик не имел рисков для образования тромбоэмболии.
Когда умер политик
Журналист издания "Радио Свобода" Сергей Немалевич обратил внимание на заявление Навального от 9 января. Тогда оппозиционер утверждал, что в колонии в Харпе, где он находился, прогулки в дисциплинарном изоляторе начинаются в 6:30 утра.
Согласно "официальной версии" Навальному стало плохо "после прогулки". Телеграм-каналы отмечали, что политику якобы стало плохо около 13:00 часов по местному времени.
"Думаю, он умер намного раньше, чем пишет Baza, поэтому и успели подготовить релиз и пригнать быструю констатацию смерти", – предполагает Немалевич.
Больше о ситуации
- В феврале 2021 года Навального приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения по обвинению в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Вскоре наказание изменили на 9 лет колонии строгого режима по совокупности преступлений. В частности, приписали политику мошенничество и оскорбление судьи.
- В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы за создание "экстремистского сообщества". По версии властей, Фонд борьбы с коррупцией, который основал Навальным, занимался "экстремизмом".
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль – в курсе произошедшего: "По этому поводу есть определенный свод правил, которыми сейчас Федеральная служба исполнения наказаний пользуется", – заявил представитель кремлевского главаря.
- Известно, что президента России Владимира Путина проинформировали о смерти оппозиционера. Кроме того, следственный комитет России начал проверку по факту смерти Навального, но ее независимость и прозрачность – под большим вопросом.