Невозможно подтвердить, – врач Навального сомневается в "официальном" диагнозе его смерти

16 февраля 2024, 16:43
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Алексей Навальный, российский оппозиционер, умер в исправительной колонии. Медик, который лечил политика, ставит под сомнение "официальную причину" его смерти.

16 февраля Федеральная служба исполнения наказаний сообщила о смерти Алексея Навального в исправительной колонии №3. Впоследствии лояльные к Кремлю медиа назвали диагноз тромбоэмболия причиной смерти оппозиционера. В то же время специалисты выражают сомнения относительно этого.

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Сомнения в диагнозе Навального

Врач-реаниматолог Александр Полупанов, который ранее лечил Навального, заявил, что диагноз тромбоэмболия может быть притянутым за уши, поскольку не было проведено необходимых медицинских процедур для его подтверждения.

То, что пишут в СМИ и заявляют в ФСИН, что у Навального оторвался тромб и это была тромбоэмболия... Невозможно подтвердить, потому что не было проведено никаких прижизненных манипуляций для определения этого заболевания,
– отметил Полупанов.

По словам врача, отсутствие вскрытия и медицинской информации о развитии состояния Навального ставит соответствующую версию смерти оппозиционера под сомнение. Полупанов отметил, что в 2020 году, когда он осматривал Навального после отравления, политик не имел рисков для образования тромбоэмболии.

Обратите внимание! Смерть Навального вызвала широкий резонанс, ведь он был одним из самых громких российских оппозиционеров. Украинцы его справедливо критиковали за отсутствие четкой позиции, в частности, по Крыму. Однако его отравление в 2020 году и дальнейшее заключение были предметом международного беспокойства.

Когда умер политик

Журналист издания "Радио Свобода" Сергей Немалевич обратил внимание на заявление Навального от 9 января. Тогда оппозиционер утверждал, что в колонии в Харпе, где он находился, прогулки в дисциплинарном изоляторе начинаются в 6:30 утра.

Согласно "официальной версии" Навальному стало плохо "после прогулки". Телеграм-каналы отмечали, что политику якобы стало плохо около 13:00 часов по местному времени.

"Думаю, он умер намного раньше, чем пишет Baza, поэтому и успели подготовить релиз и пригнать быструю констатацию смерти", – предполагает Немалевич.

Больше о ситуации

  • В феврале 2021 года Навального приговорили к 2 годам и 8 месяцам заключения по обвинению в мошенничестве в рамках дела "Ив Роше". Вскоре наказание изменили на 9 лет колонии строгого режима по совокупности преступлений. В частности, приписали политику мошенничество и оскорбление судьи.
  • В августе 2023 года Московский городской суд приговорил Навального к 19 годам лишения свободы за создание "экстремистского сообщества". По версии властей, Фонд борьбы с коррупцией, который основал Навальным, занимался "экстремизмом".
  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль – в курсе произошедшего: "По этому поводу есть определенный свод правил, которыми сейчас Федеральная служба исполнения наказаний пользуется", – заявил представитель кремлевского главаря.
  • Известно, что президента России Владимира Путина проинформировали о смерти оппозиционера. Кроме того, следственный комитет России начал проверку по факту смерти Навального, но ее независимость и прозрачность – под большим вопросом.

Автор: Мар'ян-Сергій Чупак