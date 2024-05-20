Подтопление в России: власти Якутии ввели чрезвычайное положение из-за паводка
Из-за сильного паводка Россия продолжает уходить под воду. Так, власти Якутии в понедельник, 20 мая, вынуждены были ввести чрезвычайное положение.
Только за минувшие сутки, 19 мая, вода затопила 27 дворовых территорий в четырех селах Якутии. А в МЧС страны-агрессора утверждают, что делают все возможное, чтобы спасти местное население, пишет 24 Канал.
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Вода затопила четыре населенных пункта Якутии
В зону подтопления в последние дни попали якутские населенные пункты Фрунзе, Апаны, Едейцы, Никольский.
"Правительству республики поручено принять все меры по восстановлению населенных пунктов и объектов экономики, обеспечения жизнедеятельности населения и оказания социальной и материальной помощи пострадавшим гражданам", – сообщают в российском МЧС.
В общем подтопленными в Якутии остаются 647 дворовых территорий, среди которых – 489 жилых домов в 16 населенных пунктах Намского района.
Россия уходит под воду / Фото МЧС России и из соцсетей
От паводков пострадали и другие регионы России
- В апреле в России в городе Орск прорвало плотину дамбы. Тогда вода затопила город и нанесла значительные разрушения. Вероятно, прорыв плотины мог произойти из-за внезапного таяния снега и повышенного уровня воды в реке Урал и в Ириклинском водохранилище.
- К тому же жители Орска выходили на протесты, возмущались размерами компенсаций пострадавшим и действиями своих чиновников.
- Впоследствии россияне начали делиться в соцсетях интересными "находками". К примеру, жители Саранска обнаружили, как в местном озере плавали гробы.
- Кроме этого, из-за паводка российский "Газпром" приостановил работу десятков газовых скважин. В частности, только в Оренбургской области вынужденно закрыли более 20 из них.