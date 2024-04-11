Большой потоп в России продолжается: вода "зацепила" еще две области

11 апреля 2024, 13:43
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Страна - агрессор продолжает страдать от беспрецедентного наводнения. Стало известно, что стихийное бедствие добралось до еще двух российских регионов.

Так, понемногу затоплять начало населенные пункты Томской и Кемеровской областей.

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Дороги и дома "плавают"

Как сообщают росСМИ, за последние сутки очень сильно поднялся уровень воды в реке Том, на которой как раз расположены и Томск, и Кемерово.

Сейчас в Томской области вода накрыла дороги и несколько десятков домов в селах недалеко от областного центра.

Так, три населенных пункта под Томском отрезаны от города. Еще в два села поступает вода.

Что происходит под Томском: видео соцсети

В Кемеровской области частично затоплен поселок Усть-Кабырза. Там под воду "ушло" 44 домовладения. Более 70 человек эвакуировали.

Затопление Усть-Кабырзы: видео соцсети

Где протекает река Том: смотрите на карте

  • Ранее наводнение посетило Оренбургскую область.
  • В частности, в самом Оренбурге 10 апреля уровень воды в реке Урал достиг выше критической черты на 70 сантиметров.
  • Город оказался под водой на 10 метров.
  • Сейчас там пытаются не подпустить воду к многоэтажкам местного ЖК "Гранд Парк".
  • Местные власти говорят, что туда перебазируют водоналивные дамбы.
  • Напомним, что 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал.
  • Вода постепенно распространялась на другие городки и поселки Оренбургской области.
  • Жители Орска выходили на митинги, на которых требовали повысить им размер компенсаций.
  • Директор компании, которая отвечала за строительство дамбы, заявил, что ее просто проточили грызуны.
  • Сейчас в Орске вода немного отступила, ее уровень в реке Урал опустился. В то же время затопленными остаются более 6 тысяч домовладений.

Автор: Анастасія Колеснікова