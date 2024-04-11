Большой потоп в России продолжается: вода "зацепила" еще две области

Страна - агрессор продолжает страдать от беспрецедентного наводнения. Стало известно, что стихийное бедствие добралось до еще двух российских регионов.

Так, понемногу затоплять начало населенные пункты Томской и Кемеровской областей.

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Дороги и дома "плавают"

Как сообщают росСМИ, за последние сутки очень сильно поднялся уровень воды в реке Том, на которой как раз расположены и Томск, и Кемерово.

Сейчас в Томской области вода накрыла дороги и несколько десятков домов в селах недалеко от областного центра.

Так, три населенных пункта под Томском отрезаны от города. Еще в два села поступает вода.

Что происходит под Томском: видео соцсети

В Кемеровской области частично затоплен поселок Усть-Кабырза. Там под воду "ушло" 44 домовладения. Более 70 человек эвакуировали.

Затопление Усть-Кабырзы: видео соцсети

Где протекает река Том: смотрите на карте