Большой потоп в России продолжается: вода "зацепила" еще две области
Страна - агрессор продолжает страдать от беспрецедентного наводнения. Стало известно, что стихийное бедствие добралось до еще двух российских регионов.
Так, понемногу затоплять начало населенные пункты Томской и Кемеровской областей.
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Дороги и дома "плавают"
Как сообщают росСМИ, за последние сутки очень сильно поднялся уровень воды в реке Том, на которой как раз расположены и Томск, и Кемерово.
Сейчас в Томской области вода накрыла дороги и несколько десятков домов в селах недалеко от областного центра.
Так, три населенных пункта под Томском отрезаны от города. Еще в два села поступает вода.
Что происходит под Томском: видео соцсети
В Кемеровской области частично затоплен поселок Усть-Кабырза. Там под воду "ушло" 44 домовладения. Более 70 человек эвакуировали.
Затопление Усть-Кабырзы: видео соцсети
Где протекает река Том: смотрите на карте
- Ранее наводнение посетило Оренбургскую область.
- В частности, в самом Оренбурге 10 апреля уровень воды в реке Урал достиг выше критической черты на 70 сантиметров.
- Город оказался под водой на 10 метров.
- Сейчас там пытаются не подпустить воду к многоэтажкам местного ЖК "Гранд Парк".
- Местные власти говорят, что туда перебазируют водоналивные дамбы.
- Напомним, что 5 апреля в Орске прорвало дамбу на реке Урал.
- Вода постепенно распространялась на другие городки и поселки Оренбургской области.
- Жители Орска выходили на митинги, на которых требовали повысить им размер компенсаций.
- Директор компании, которая отвечала за строительство дамбы, заявил, что ее просто проточили грызуны.
- Сейчас в Орске вода немного отступила, ее уровень в реке Урал опустился. В то же время затопленными остаются более 6 тысяч домовладений.