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24 Канал Новости политики Преемник Орбана: экономист объяснил, чем обусловлена антиукраинская позиция Навроцкого
25 июня, 18:53
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Преемник Орбана: экономист объяснил, чем обусловлена антиукраинская позиция Навроцкого

Раиса Торчишник

Антиукраинская риторика части польских политиков всё больше становится элементом внутренней борьбы за избирателя. Особенно это касается аграрного электората, для которого вопросы украинской продукции и будущего вступления Украины в ЕС превращаются в часть политической кампании.

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире 24 Канала объяснил, чем обусловлена позиция Навроцкого в отношении Украины. По его словам, она напоминает линию Орбана: жесткие заявления работают на внутренний рейтинг, а за ними стоят не только исторические споры, но и экономические интересы польских избирателей.

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Навроцкий работает на внутреннего избирателя

Антиукраинская позиция Навроцкого не возникла сама по себе. Ее следует рассматривать в контексте польской внутренней борьбы, где в преддверии парламентских выборов партия "Право и справедливость" пытается укрепить свои позиции. Особенно активно она работает с аграрным электоратом, для которого тема Украины в ЕС и доступа украинской продукции на рынок является очень чувствительной.

Сейчас мы наблюдаем явное раскачивание лодки господином Навроцким. Создается ощущение, что он является правопреемником господина Орбана,
– отметил Пендзин.

По его словам, жесткие заявления в отношении Украины соответствуют нынешней политической линии Навроцкого и его партии. Речь идет не только об исторических спорах или символических жестах, но и о борьбе за избирателя, который боится конкуренции с украинским аграрным сектором.

Из 29 миллионов избирателей Польши примерно 12 миллионов имеют непосредственное отношение к фермерскому хозяйству,
– пояснил исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Польские фермеры не хотят видеть украинскую сельскохозяйственную продукцию на своем рынке, поскольку понимают, что вступление Украины в ЕС может изменить баланс субсидий. Значительная часть бюджета Евросоюза идет именно на поддержку аграриев, а Польша уже получает миллиарды евро таких выплат.

Поляки получили 6,5 миллиарда евро аграрных дотаций. Это не кредиты, это просто бесплатные деньги,
– подчеркнул Пендзин.

Навроцкий становится выразителем интересов конкретной социальной группы. Его риторика в отношении Украины меняется не только из-за идеологии, но и из-за политической необходимости мобилизовать избирателей, для которых украинская конкуренция представляется угрозой.

Риторика изменилась вместе с политической выгодой

Позиция Навроцкого в отношении Украины показательна ещё и потому, что раньше он говорил иначе. Как историк, он признавал право каждого государства и нации определять тех, кого она считает борцами за независимость. В частности, это касалось украинского взгляда на деятелей УПА.

Он говорил, что любое государство, любая нация имеет право определять тех, кто, с её точки зрения, боролся за её независимость,
– напомнил Пендзин.

Теперь риторика стала значительно жестче, потому что Навроцкий действует уже не как историк, а как политический игрок в польской внутренней борьбе. В этом контексте Пендзин упомянул и ситуацию вокруг конференции по восстановлению Украины в Гданьске, куда Навроцкого не пригласили, зато участвует премьер-министр Дональд Туск.

Сейчас ситуация коренным образом изменилась. Совершенно иная риторика. Просто место, на котором сидишь, определяет политическую позицию,
– отметил экономист.

Отдельная тема — деньги, которые Польша рассчитывает получить из Европейского фонда мира. По словам Пендзина, Варшава передавала Украине старое советское оружие, причем не весь объём, о котором шла речь, а теперь считает, что имеет право на компенсацию части его стоимости.

Поляки передавали Украине старое советское оружие. МиГ-29 так и не передали до конца, по большому счету,
– сказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба.

Польская сторона, по его словам, претендует на возмещение 40% стоимости этого оружия из Европейского фонда мира. В то же время в заявлениях польских чиновников эти средства представляются как исключительно польские, хотя фонд пополняли и другие страны Европы.

Пендзин объяснил позицию Навроцкого в отношении Украины: смотрите видео

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