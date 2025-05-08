В Донецкой области от полученных ранений погиб защитник из Тернопольщины Назар Мизак

Украина продолжает терять своих лучших сыновей и дочерей. В результате боевого ранения в лечебном учреждении Славянска умер военный с Тернопольщины Назар Мизак.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Второй отдел Чертковского РТЦК и СП.

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Что известно о гибели Героя

В результате ранения 4 мая в одном из медицинских учреждений Славянска Донецкой области умер главный сержант Назар Мизак.

Назар Мизак / Фото Второго отдела Чертковского РТЦК и СП

Он родился в 1984 году в селе Нивра Скала-Подольской территориальной общины. Назар Мизак был военнослужащим контрактной службы, участником боевых действий, в том числе и за пределами Украины.

"Словами трудно заживить в сердце болезненную рану потери. Ведь смерть родного человека это чрезвычайное испытание. В этот горький момент выражаем искренние соболезнования родным и близким. Пусть Господь примет его светлую душу и поселит там, где праведные покоятся. Вечная память и слава украинскому воину, который защищал Родину и каждого из нас! Пусть Господь дарует Царство Небесное и вечный покой его души!", – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее стало известно о гибели военного и бывшего работника ТРК "Люкс" Василия Довбуша. Он погиб 6 мая во время выполнения боевого задания.