Под Бахмутом погиб Назарий Грибан из "Гонора"

2 апреля на войне в Украине погиб боец "Гонора" Назарий Грибан с позывным "Продюсер". Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания под Бахмутом.

Герою было всего 25 лет. Он до конца своей жизни мужественно и верно оборонял Украину.

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Что известно о погибшем воине

Как сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов, 2 апреля, обороняя Бахмут, погиб Назарий Грибан.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином – жить вечно,

– написал он.



Назарию было всего 25 лет / фото с телеграм-канала Сергея Филимонова

Назарий – выпускник кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина". Заведующая кафедры Алиме Османова вспомнила последний разговор с защитником, когда он забирал диплом.

"Может остаться в Киеве, в Минобороны ищут психологов!? – Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…", – рассказала она.



Воин Назарий Грибан / фото Алиме Османова



Назарий Грибан погиб в Бахмуте / фото Алиме Османова

Болезненные потери Украины

Недавно в боях за Украину в Луганской области погиб Николай Бонтя из Житомирщины, которому было всего 19 лет. Из-за этого объявлен траур в Гришковецкой громаде.

Также в Донецкой области вблизи Бахмута погиб воин Даниил Кондель. Павшему бойцу был всего 21 год.

В боях под Донецком погиб известный врач из Мелитополя. Как сообщалось, 27 марта на фронте погиб Михаил Анатольевич Гапоненко.

выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.