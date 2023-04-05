Под Бахмутом погиб Назарий Грибан из "Гонора"
Источник:Сергей Филимонов
2 апреля на войне в Украине погиб боец "Гонора" Назарий Грибан с позывным "Продюсер". Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания под Бахмутом.
Герою было всего 25 лет. Он до конца своей жизни мужественно и верно оборонял Украину.
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Что известно о погибшем воине
Как сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов, 2 апреля, обороняя Бахмут, погиб Назарий Грибан.
Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином – жить вечно,
– написал он.
Назарию было всего 25 лет / фото с телеграм-канала Сергея Филимонова
Назарий – выпускник кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина". Заведующая кафедры Алиме Османова вспомнила последний разговор с защитником, когда он забирал диплом.
"Может остаться в Киеве, в Минобороны ищут психологов!? – Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…", – рассказала она.
Воин Назарий Грибан / фото Алиме Османова
Назарий Грибан погиб в Бахмуте / фото Алиме Османова
Болезненные потери Украины
- Недавно в боях за Украину в Луганской области погиб Николай Бонтя из Житомирщины, которому было всего 19 лет. Из-за этого объявлен траур в Гришковецкой громаде.
- Также в Донецкой области вблизи Бахмута погиб воин Даниил Кондель. Павшему бойцу был всего 21 год.
- В боях под Донецком погиб известный врач из Мелитополя. Как сообщалось, 27 марта на фронте погиб Михаил Анатольевич Гапоненко.