Пока все идет хорошо: израильский журналист оценил успехи ЦАХАЛ
Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ имеет "огромные успехи в своей наземной операции в Секторе Газа". Чиновник поражен деятельностью армии обороны Израиля, которая уже достигла важных целей.
Израильский журналист, главный редактор "Лучшего радио" Цви Зильбер сказал 24 Каналу, что ЦАХАЛ продвигается очень медленно и осторожно. Известно, что армия обороны Израиля начала бои с ХАМАС в большой сети подземных тоннелей.
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"Я не буду говорить о выдающихся достижениях, но пока все идет неплохо. Будем надеяться, что и дальше все так будет продолжаться. Время есть", – сказал Зильбер.
Как проходит наземная операция ЦАХАЛ в Секторе Газа: смотрите видео
Идут зачистки в туннелях
Армия обороны Израиля понесла первые потери. По официальным данным, 15 человек погибли. Из них 9 находились в бронетранспортере, по которому попала ракета и почему-то не сработала система защиты, или у этого БТР отсутствовала защита.
Можно сказать, что израильские военные взяли в кольцо город Газа. Как отметил главный редактор "Лучшего радио", Сектор Газы разделили на две части, между северной и южной частью нет сообщения.
В настоящее время идет зачистка всех этих тоннелей. В каждом доме могут быть минирования и засады,
– отметил Зильбер.
Главная охота идет на генераторы, ведь самое слабое место тоннелей – система вентиляции. Если не будет генераторов, то тоннели террористов превратятся в братскую могилу. Израиль отстреливает генераторы и запасы горючего, на котором они работают.
Электроэнергию в Сектор Газы не подают, поэтому сейчас там нет ни света, ни интернета.
Война в Израиле: последние новости
- Уже начался третий этап операции ЦАХАЛ. Сейчас идет зачистка тоннелей от боевиков ХАМАС под Сектором Газы.
- Израильтяне прорвали третью линию обороны террористов на севере Сектора Газа. Во время наступления армии обороны Израиля даже удалось ликвидировать командира противотанкового ракетного подразделения.
- Ранее сообщалось, что 1 ноября, вероятно, в Египте откроют пропускной пункт Рафах, который является единственным путем из Газы, контролируемого Израилем.