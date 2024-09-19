Разработан наземный дрон-гранатомет для ВСУ: как он может изменить войну

Ход войны все чаще определяется развитием технологий. Украинские производители интегрировали две разработки - гранатометную турель "Буря" компании Frontline и наземную платформу НРК "Термит", создав наземный дрон-гранатомет.

Об этом передает 24 Канал со ссылкой на компанию Frontline. После бурного развития FPV-дронов, БПЛА-разведчиков и систем РЭБ логично начинается развитие наземных дронов. Глава ГУР Кирилл Буданов прогнозировал, что в течение года их количество вырастет в несколько раз.

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Что известно о дроне-гранатомете

Роботизированная турель "Буря" под 40-миллиметровый гранатомет Mk 19 и многофункциональный НРК "Термит" завершили интеграцию в единую боевую систему. Этот новый продукт позволит военнослужащим ВСУ вести огонь из гранатомета Mk 19 на расстоянии, не подвергая себя опасности. Шасси "Термит" имеет запас хода 20 километров, обеспечивая стабильную связь и возможность маневрирования даже в сложных условиях. Гранатометная турель "Буря" позволяет проводить пристрелку в 10 раз эффективнее и работать по разным целям, осуществляя перенацеливание за считаные секунды по команде оператора,

– говорится в подписи к ролику.

Некоторые параметры разработки / Скриншоты 24 Канала

Такой дрон ценен тем, что сможет сберечь жизни наших военных. Он прекрасно продвигается вперед и стреляет, поэтому может значительно упростить работу бойцам.

"Система автоматического наведения на турели работает очень точно, даже лучше оператора, особенно при стрельбе по нескольким целям. Большой плюс в том, что турель может запоминать настройки и быстро перенаводиться между целями, обеспечивая точное поражение в радиусе 20-30 метров", – так "Милитарному" сообщил военный подразделения, который тестировал систему.

Очень важно, что управлять устройством можно из укрытия: софтверная часть разработана так, что позволяет удобно нацеливаться с помощью ноутбука или планшета, находясь в укрытии на расстоянии от турели.

А еще дрон ловко преодолевает препятствия. На видео, обнародованном Frontline, заметно, как плавно он движется.



Дрон-гранатомет спокойно переезжает через дерево / Скриншот 24 Канала

Боевая система находится на этапе предзаказов и готова к серийному производству.