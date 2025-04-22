В Defence Express рассказали, какие возможности нового вражеского наземного дрона "Вольчанин"

В России разработали новую наземную роботизированную платформу – логистический дрон "Вольчанин", который уже тестируют на поле боя. У оккупантов он появился недавно.

У дрона использовано неповоротное шасси. Это 24 Каналу отметил главный редактор Defence Express Олег Катков.

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"То есть идет колесное шасси. Там нет возможности его повернуть. Поворот платформы выполняется блокировкой колес. Уровень разработки указывает то, что в виде такой "квазигусеницы" использована еще одна покрышка, на которой видны бляшки. Это болты с шайбами, которые накручены, чтобы была большая проходимость", – объяснил он.

Какой там уровень электроники и так далее – будет известно только тогда, когда или его затрофеят украинские защитники, или россияне сами разберут ее и покажут. Это единичный образец "Вольчанина", который разработан на базе "Вольского военного института материального обеспечения".

Там пытаются делать различные роботизированные платформы. Это логичное решение в условиях прозрачности поля боя, доставки грузов, эвакуации раненых, логистических операций непосредственно между нулем и ближним тылом. Участок в 5 – 10 километров надо как-то преодолеть. Поэтому используют все, что есть,

– сказал главный редактор.

В целом в России изготавливают много нового. Однако это пока нельзя назвать массовой и централизованной деятельностью под эгидой минобороны России. Это разработки так называемых российских "энтузиастов".