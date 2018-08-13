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Назвали болезнь, которая сокращает жизнь женщин почти на 18 лет

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Диабет первого типа сокращает жизнь женщин почти на18 лет
Диабет первого типа сокращает жизнь женщин почти на18 лет / sciencebriefss.com/

Ученые из швейцарского университета в ходе исследований установили, что смертность и развитие болезней сердечно-сосудистой системы у женщин сильно зависят от возраста, когда установили диагноз – диабет первого типа.

В исследовании приняли участие почти 30 тысяч шведов, которые страдали диабетом первого типа и 135 тысяч здоровых людей, пишет The Lancet.

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Для каждого из участников были доступны демографические показатели, а также данные о здоровье (наличия различных заболеваний). За 10 лет исследований умерло почти 100 людей с диабетом и 1,5 тысячи человек из контрольной группы.

В течение 10 лет от разных причин умерли 959 участников с диабетом и 1501 человек из контрольной группы.

Ученые выяснили, что, в сравнении с контрольной группой, риск получить тяжелое заболевание сердечно-сосудистой системы людям с диабетом был в 30 раз выше. Сильнее этот эффект наблюдался у женщин: для них риск развития коронарной недостаточности был в 60 раз больше, а инфаркта миокарда – в 90.

Таким образом, женщины, которым поставили диагноз диабет первого типа до 10 лет, жили на 17,7 года меньше, чем здоровые женщины. Этот показатель для мужчин составлял 14,2 года. А у тех, кому поставили диагноз позже продолжительность жизни уменьшалась на 10 лет.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделеЗдоровье.

 
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Лечение Диабет
Источник: 24 Канал
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