Названа самая высокооплачиваемая телеактриса: рейтинг Forbes

Журнал Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых телеактрис. Возглавила рейтинг 46-летняя актриса и модель София Вергара.

Об этом сообщается на официальном сайте издания Forbes.

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Как известно, годовой доход Софии Вергари в 2018 году составил 42,5 миллиона долларов. Эксперты журнала подсчитали все доходы телеактрисы с июня 2017 по 1 июня 2018 года.

Наибольшую часть этой суммы София заработала за работу в телешоу "Американская семейка". Так, Вергара занимает первое место в рейтинге Forbes среди самых дорогих телевизионных актрис в седьмой раз.



София Вергара / Getty

Второе место заняла актриса "Теории большого взрыва" Кейли Куоко с доходом 24,5 миллиона долларов в год. А на третьем – Эллен Помпео из сериала "Анатомия страсти" с доходом в 23,5 миллиона долларов.

Напомним, звезда "Теории большого взрыва" Джим Парсонс стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes. За год исполнитель главной роли Шелдона Купера в культовом сериале заработал 26,5 миллионов долларов.