Не бегите за гречкой и спичками, – Зеленский призвал не распространять фейки о войне

19 января 2022 , 22:18
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Источник:

24 канал

Президент Владимир Зеленский вечером 19 января обратился к украинцам на фоне угрозы российской агрессии. Он подчеркнул, что сейчас все чаще звучат заявления, что вторжение может начаться просто завтра.

Президент призвал украинцев сохранять спокойствие и не паниковать. Также Зеленский просит не распространять фейков о войне.

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Не бежать по гречку и спички

Зеленский подчеркнул, что паника только вредит украинцам и ситуации вокруг обострения на Донбассе.

Сейчас единственный повод для паники – это если мы на 8 году войны до сих пор будем поддаваться панике. До сих пор будем снимать со счетов деньги, снимать все с полок, сбрасывать всем друзьям и знакомым фейки и страшилки. Всем нашим гражданам нужно это понять, выдохнуть, успокоиться, не бежать за гречкой и спичками,
– сказал Зеленский.

Кроме того, он призвал СМИ быть "именно средствами массовой информации, а не массовой истерии". В погоне за хайпом не помогать врагу.

Всех партнеров Зеленский призвал быть действенными не на словах. Важно не только то, что может сделать Россия, но и то, что в этом случае будет делать мир.

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Автор: Оксана Княжик