Не будет никакой "ХНР", - Подоляк заверил, что Херсонщину освободят от оккупантов

Украинские военные обязательно освободят Херсонскую область от российских оккупантов. Никакой квазиреспублики так не будет.

Регион освободят "максимально жестко"

Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Так он прокомментировал намерения врага провести в Херсонской области так называемый "референдум".

К теме На Востоке и на Юге россияне попытались захватить украинские территории: без успеха

Политик подчеркнул, что при необходимости наши бойцы освободят Херсонщину "максимально жестко".

Не будет никакой "Херсонской народной республики". Область будет освобождена в полном объеме максимально жестко, если это потребуется, с точки зрения количества безвозвратных жертв среди российских военнослужащих,

– сказал Подоляк.

То есть ВСУ убьют столько российских оккупантов, сколько потребуется для освобождения Херсонщины.

"Для того чтобы на Херсонщине навсегда забыли словосочетание "российская оккупация", – подчеркнул советник руководителя ОПУ."

Последние новости из оккупированной Херсонщины

В регионе загорелись масштабные лесные пожары. Земля пылает возле деревень Геройское и Ивановка. Несмотря на то, что людям грозит смерть от огня, россияне запретили тушить пожар.

Вражеские военные вынуждают владельцев предприятий оформлять свою деятельность по законам России. После этого херсонцам выдают "временные разрешения на работу". Если предприниматели отказываются сотрудничать с оккупантами, то им угрожают отобрать работу. Враг говорит, что передаст компании местным коллаборантам.

В подвалах на территории области – в Херсоне, Геническе и Новоалексеевке – путинские военные удерживают и пытают около 500 украинцев. Среди них есть общественные активисты и ветераны АТО.

Россияне планируют заблокировать фейсбук и инстаграм в Херсонской области. Все для того чтобы херсонцы не имели доступа к правдивой информации. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова подчеркнула, что это является нарушением прав человека.

К теме смотрите видео о том, что происходит в Херсонской области:

В настоящее время Херсон фактически заблокирован. Россияне никого не пускают из города. Кроме того, враг увеличил количество своих блокпостов.