Не доехали домой: в Германии разбился автобус с чешскими туристами

В Германии 20 августа произошла жуткая авария с туристами. Автобус, следовавший из Италии в Чехию, разбился на автомагистрали в Нижней Баварии.

Авария произошла утром на юге от города Рагенсбург. Автобус перевернулся, когда выезжал из автострады.

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Серьезные травмы получили 4 человека

В автобусе ехали 37 человек. Пострадали 14 человек. Четверо получили очень серьезные травмы, еще двое – в состоянии средней тяжести, в десяти пострадавших – легкие повреждения.

Водителю автобуса повезло: у него повреждений нет. Больше всего пострадали две женщины – в возрасте 21 и 47 лет и двое мужчин – 48 и 52 года.

За пассажирами выслали запасной автобус

За пассажирами, которые не получили травм, приедет запасной автобус. Другие – нуждаются в наблюдении врачей.

Коротко о последних масштабных авариях в мире:

Близ Нью-Йорка разбился туристический автобус, в салоне были более 50 человек. Все они госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

В Венгрии тоже перевернулся автобус с туристами. Авария унесла жизни 8 человек, еще около 50 пострадали.

Похожая авария произошла и в Турции. На этот раз в ДТП попал рейсовый автобус. Пострадали около 30 человек.

В польской Познани не разминулись два трамвая. Травмы получили несколько десятков пассажиров и водитель.

Полиция проводит расследование аварии, ведь никакого другого транспортного средства на месте ДТП не было.