Не думаю, что Лукашенко сбежит в Россию, – Милованов о последствиях протестов в Беларуси

Протесты в Беларуси не закончатся так, как было в 2014 году в Украине. В разгар революции Достоинства экс-президент Виктор Янукович сбежал в Россию. Но Александр Лукашенко не поступит так же.

Об этом рассказал советник главы Офиса Президента, руководитель Киевской школы экономики Тимофей Милованов. Вместе с ведущим Сергеем Лещенко они также обсудили закрытие авиасообщения с Беларусью, отказ импорта электроэнергии и скандал с обвинением во взяточничестве.

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О ситуации в Беларуси

Тимофей Милованов: Санкции против Беларуси увеличивают риск аннексии Беларуси Россией. То есть Россия займет контроль над Беларусью в каком-то формальном или неформальном смысле. Мне кажется, ответ мира будет таким, как и в Украине – запретить авиасообщение, дальше за этим последуют другие сакнции. С таким партнером люди боятся иметь дело. Даже если в каких-то странах есть корыстные экономические интересы, они будут бояться сотрудничать. Это означает большую изоляцию. Для Беларуси это будет большим поворотом в Россию.

Я разговаривал с белорусскими коллегами, экономистами. Они показывали, как их "хайпят" и "токсичат" сейчас в СМИ. Мы говорили о Майдане. Они сказали: "Ваши жертвы были ради свободы. Люди погибли в Украине, чтобы у вас никогда не произошло такого, что уже произошло у нас".

Сергей Лещенко: Возможна ли такая развязка событий – Майдан в Минске против Лукашенко, в результате которого он сбежит в Россию?

Тимофей Милованов: Не думаю, что это возможно. У нас есть история любви к свободе с 1990-х. У нас есть 2004, 2014, 2019 годы. Вспомним "Украина без Кучмы". Я еще студентом ходил протестовать. У нас действительно демократия. Возможно, еще тинейджерская, но люди в Украине являются источником власти. И когда мы в это верим, то этим и становимся. В Беларуси и России, к сожалению, не так.

О закрытии авиасообщения и запрете импорта электроэнергии

Фактически авиасообщение в Беларуси прекращается. Украина будет определенным окном возможностей для белорусов, чтобы путешествовать по миру. Но говорится о следовании автобусами или автомобилями.

В Минске 23 мая посадили самолет Ryanair, которым из Афин в Вильнюс направлялся экс-редактор оппозиционного телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. После посадки журналиста задержали . Ряд государств пока приостановил авиасообщение с Беларусью из-за действий белорусских властей.

Украина 26 мая отказалась от импорта электроэнергии из России и Беларуси. Летом это не будет иметь последствий. Вообще нам нужно думать о балансе энергетическом и финансовом на рынке энергетики, чтобы мы были максимально независимы от наших соседей. Наша электрическая система интегрирована с Россией и Беларусью. И таким образом, мы от них зависимыми, даже в техническом смысле. Они от нас тоже. Но речь идет не о технических вещах, а о торговле. Чтобы нам стать независимыми, нужно интегрироваться с другими рынками. Конкретно – с европейским. А также надо развивать свои электрические способности.

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Об обвинении во взяточничестве

Киевская школа экономики и менеджмента получила деньги в рамках процедуры, которая уже тянулась месяцами. У нас есть много сотрудничества с Укроборонпромом. Мы делали для них и учебную программу, кстати, за свои деньги. То есть мы инвестировали в "Укроборонпром". Есть исследования касательно экономической безопасности.

Мы об этом не афишируем, потому что говорится о нацбезопасности. Мы будем запускать магистерскую программу по безопасности, поэтому у нас есть много сотрудничества с "Укроборонпромом", которое тянется уже месяцами, возможно, даже годами.

Это один из контрактов. Он был подписан до того, как я был назначен. Конечно, было бы легче, чтобы указ вышел позже, а контракт подписали раньше, но здесь никакого нарушения нет. Я обратился к НАПК с просьбой объяснить и дать толкование относительно того, есть ли конфликт интересов, потому что я не вхожу ни в какие руководящие должности. Я на самом деле работаю как научный сотрудник в одной из компаний, которая связана с той, которая получила (деньги – 24 канал). То есть я там даже не руководитель. А Укроборонпром обратится к НАБУ и в прокуратуру касательно аудита или толкования этой процедуры, чтобы всем показать, что там нет никаких нарушений.