Про це розповів радник глави Офісу Президента, керівник Київської школи економіки Тимофій Милованов. Разом з ведучим Сергієм Лещенком вони також обговорили закриття авіасполучення з Білоруссю, відмову імпорту електроенергії та скандал зі звинуваченням у хабарництві.

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Про ситуацію в Білорусі

Тимофій Милованов: Санкції проти Білорусі збільшують ризик анексії Білорусі Росією. Тобто Росія забере контроль над Білоруссю в якомусь формальному чи неформальному сенсі. Мені здається, відповідь світу буде такою, як є в Україні – заборонити авіасполучення, далі за цим підуть інші сакнції. З таким партнером люди бояться мати справу. Навіть, якщо в якихось країн є корисливі економічні інтереси, вони боятимуться співпрацювати. Це означатиме більшу ізоляцію. Для Білорусі це буде більшим поворотом до Росії.

Я розмовляв з білоруськими колегами, економістами. Вони показували, як їх "хайплять" і "токсичать" зараз у ЗМІ. Ми розмовляли про Майдан. Вони сказали: "Ваші жертви були заради свободи. Люди загинули в Україні, щоб у вас ніколи не сталося такого, що вже сталося в нас".

Сергій Лещенко: Чи можлива така розв'язка подій – Майдан у Мінську проти Лукашенка, внаслідок якого він втече до Росії?

Тимофій Милованов: Не думаю, що це можливо. У нас є історія любові до свободи з 1990-х. У нас є 2004, 2014, 2019. Згадаємо "Україну без Кучми". Я ще студентом ходив протестувати. У нас дійсно демократія. Можливо, ще тінейджерська, але люди в Україні є джерелом влади. І коли ми в це віримо, то ним і стаємо. В Білорусі й Росії, на жаль, не так.

Про закриття авіасполучення й заборону імпорту електроенергії

Фактично авіасполучення в Білорусі припиняється. Україна буде певним вікном можливостей для білорусів, щоб подорожувати світом. Але мовиться про сполучення автобусами чи автомобілями.

Зверніть увагу! У Мінську 23 травня посадили літак Ryanair, яким з Афін до Вільнюса прямував ексредактор опозиційного телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич. Після посадки журналіста затримали. Низка держав наразі призупинила авіасполучення з Білоруссю через дії білоруської влади.

Україна 26 травня відмовилася від імпорту електроенергії з Росії й Білорусі. Влітку це не буде мати наслідки. Взагалі нам потрібно думати про баланс енергетичний і фінансовий на ринку енергетики, аби ми були максимально незалежними від наших сусідів. Наша електрична система інтегрована з Росією і Білоруссю. І таким чином ми є від них залежними, навіть у технічному сенсі. Вони від нас теж. Але мовиться не про технічні речі, а про торгівлю. Аби нам стати незалежними, потрібно інтегруватися з іншими ринками. Конкретно – з європейським. А також треба розвивати свої електричні спроможності.

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Про звинувачення в хабарництві

Київська школа економіки та менеджменту отримала гроші в рамках процедури, яка вже тягнулася місяцями. У нас є багато співпраці з Укроборонпромом. Ми робили для них і навчальну програму, до речі, за свої гроші. Тобто ми інвестували в "Укроборонпром". Є дослідження з економічної безпеки.

Ми про це не афішуємо, бо мовиться про нацбезпеку. Ми будемо запускати магістерську програму з безпеки, тому в нас є багато співпраці з "Укроборонпромом", яка тягнеться вже місяцями, можливо, навіть роками.

Це один з контрактів. Він був підписаний до того, як я був призначений. Звичайно, було б легше, щоб указ вийшов пізніше, а контракт підписали раніше, але тут ніякого порушення немає. Я звернувся до НАЗК з проханням пояснити й дати тлумачення щодо того, чи є конфлікт інтересів, бо я не входжу в жодні керівні посади. Я насправді працюю як науковий співробітник в одній з компаній, яка пов'язана з тією, яка отримала (гроші – 24 канал). Тобто я там навіть не керівник. А Укроборонпром звернеться до НАБУ і до прокуратури щодо аудиту чи тлумачення цієї процедури, аби всім показати, що там немає жодних порушень.