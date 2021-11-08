Не хочет оставаться рядовым депутатом, – Рыбачук о межфракционном объединении Разумкова

Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков 8 ноября официально заявил, что создает межфракционное объединение "Разумная политика". Однако, хотя полномочий у такой группы нет, она все же открывает интересные перспективы для нардепов.

О том, зачем Разумков создал группу "Разумная политика", в эфире 24 канала рассказал глава Секретариата президента Украины в 2005 – 2006 годах Олег Рыбачук. Он подчеркнул, что экс-спикеру нужен статус, а в украинских реалиях статусный человек должен что-то возглавлять.

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Разумков не может оставаться просто рядовым депутатом в зале, где еще недавно был спикером и вел заседания, – отметил политик.

Он акцентировал, что это не депутатская группа. У межфракционного объединения нет полномочий. Впрочем, это дает Разумкову возможность говорить не только от себя, но и от имени 25 народных депутатов.

С одной стороны, Разумков формально набирает статус, а с другой – будет пытаться иметь поддержку 25 депутатов. Это станет важным, когда Банковой нужно будет согласовать какое-то решение.

Нардепы преследуют свои цели

"Вступая в такие объединения, народные депутаты часто преследуют свои цели – им надо беречься в политике. В будущем Разумков может возглавить политсилу, которая вероятно попадет в парламент", – отметил Рыбачук.

Он также добавил, что в Украине начинается период, когда олигархи задумываются о будущем. Поэтому депутаты, которые имеют влияние той или иной бизнес-среды, идут в такие формирования не без поддержки спонсоров.

Активность Разумкова на разных каналах – это сигнал, что он получил поддержку людей, которые являются владельцами телеканалов. Начинается типичная украинская ситуация, когда избирается кандидат и накачивается его рейтинг, потому что украинцы до сих пор доверяют телевидению. Олег Рыбачук Глава Секретариата президента Украины в 2005 - 2006 годах

Обострения политической борьбы нет

Существует определенный негласный договор: Разумков не ведет беспощадной компании, он осторожен. Соответственно, в отношении к нему "Слуги народа" тоже терпеливы. Нет обострения политической борьбы. В целом все стараются сохранить коллективную поддержку Зеленского.

Рыбачук рассказал о намерениях Разумкова: смотрите видео

У Разумкова ситуация беспроигрышная

По словам Рыбачука, Разумков ничего не теряет, поскольку, как политтехнолог, очень правильно построил свою компанию. Сейчас он демонстрирует, что может быть конструктивным и не ведет борьбу с президентом.

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"Он критикует отдельные предложения, черты, поддерживает какие-то решения. То есть апеллирует к избирателю, который голосовал за Зеленского, а сейчас разочаровался в происходящем", – отметил Рыбачук.

Если попытаться исключить Разумкова из партии, он пойдет в суд. В то же время постоянно будет светиться на ток-шоу и из него сделают того, кого украинцы очень любят, – политика, которого преследует действующая власть.

Я думаю, у него на такой случай уже заготовлены объяснения, кампания, и люди, которые смогут говорить, что это плата Разумкова за откровенность, отстаивания принципов и что он на стороне интересов избирателей Зеленского. У него ситуация беспроигрышная. "Слугам" труднее – они должны объяснить, почему Разумкова надо исключать. Олег Рыбачук Глава Секретариата президента Украины в 2005 - 2006 годах

Разумков в политике: главное