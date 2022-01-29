Не куплены Кремлем, – Цимбалюк объяснил отношения Германии и России
Источник:24 канал
Германии часто приписывают зависимость от России. Однако страна далеко не подконтрольна Кремлю, хоть ей и нужен российский газ.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал Роман Цимбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России. По его словам, "российский газ нужен", но немецкие чиновники Кремлем "не куплены".
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Цимбалюк: Германия может скорректировать позицию
Как отметил Цимбалюк со слов коллег-журналистов из Германии, правительство страны всегда будет нацелено на диалог с Россией. Возможное объяснение есть в "историческом комплексе вины".
Немцам в Москве стоит прекращать извиняться за военные действия их дедов, потому что сейчас они извиняются перед современными военными преступниками,
– подчеркнул журналист.
Также, по его мнению, Германия полностью стоит на украинской стороне в вопросе России. Однако им нужно прекратить блокировать поставки вооружения в Украину со стороны НАТО.Заметьте! В последнем заявлении правительства Германии снова говорилось о том, что страна полностью исключает поставки летального вооружения Украине. Мол, экспорт оружия в "кризисные регионы" невозможен.
"В немцев не стоит бросать камни. Германия может скорректировать свою позицию. Она все же ведет активные переговоры, которые на пользу Украине. Нашу судьбу формируем мы, граждане Украины, а не немцы", – отметил Цимбалюк.
Прямая трансляция Романа Цимбалюка: смотрите полное видео
Поставки немецкого оружия в Украину: что известно
- На фоне угрозы полномасштабного вторжения России глава немецкого МИД сообщила, что страна не планирует поставлять оборонительное вооружение Украине. Якобы позиция в январе 2022 года осталась неизменной.
- Министр иностранных дел Украины резко отреагировал на отказ Германии. Дмитрий Кулеба сказал, что украинцы будут помнить об этом "десятилетиями".
- Президент Владимир Зеленский отметил, что если бы Германия имела опасность масштабной российской агрессии, то Украина бы оказала помощь.
- Также министр иностранных дел Германии оскандалилась и заявлением о вступлении Украины в НАТО. Анналена Бербок заявила, что членство Украины в НАТО пока "не актуально".