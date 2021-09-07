Не может быть индульгенций, – Разумков в Раде вспомнил ДТП с участием Трухина

Дмитрий Разумков в Раде вспомнил о ДТП с участием "слуги народа" Александра Трухина. Спикер подчеркнул, что здесь важным вопросом остается равенство перед законом, в частности, для депутатов.

Разумков отметил, что здесь "не может быть каких-то индульгенций", поскольку должна быть объективная реальность. Об этом политик заявил на согласительном совете парламента.

К теме Ответы будут в ближайшее время, – Монастырский о ДТП с участием Трухина

Не надо создавать проблем парламенту, – Разумков

Спикер заверил, что знает позицию большинства. Убежден, что мнение других фракций такое же. Разумков отметил, что в ДТП могут попасть все. Однако он подчеркнул, что не надо создавать проблем ни себе, ни парламенту.

Когда ты промолчал минуту, проблема отражается на всех: на всех депутатах, большинстве, меньшинстве, от власти. Это тот негатив, который точно не нужен украинскому парламенту сегодня,

– резюмировал чиновник.

Что известно о ДТП Трухина

ДТП произошло еще 23 августа. СМИ писали, что нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин стал виновником аварии.

Участниками ДТП стали сразу 3 автомобиля.

Пострадали 6 человек. Например, руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Трухин впоследствии признался, что был на месте ДТП. Нардеп прокомментировал инцидент, заявив, что максимально способствует расследованию. Также политик отметил, что пострадал во время аварии и лечится.

Полиция передала дело в Государственное бюро расследований.