Не мы бьем – верба бьет: СБС ударили по российскому порту Приморск и НПЗ "Лукойл" в Кстово
- Украинские дроны ударили по российскому порту "Транснефть" в Приморске и НПЗ "Лукойл" в Кстово, что привело к пожару.
- Россияне почти всю ночь содрогались от взрывов, местами в регионах – перебои с электроснабжением.
Ночью 5 апреля Силы беспилотных систем провели эффективные операции по поражению нефтяных объектов врага. Под удар украинских дронов попали порт "Транснефть" в Приморске и НПЗ "Лукойл" в Кстово.
Об этом проинформировал командир СБС ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Что известно об атаке на вражеские объекты?
По сообщениям "Мадьяра", украинские дроны атаковали Балтийский берег, где удалось поразить один из участков нефтепровода в районе порта Приморска. Губернатор Ленинградской области докладывал о пожаре на объекте, возникшем в результате удара.
Важно! Приморск является крупнейшим нефтяным портом России на Балтийском море и одним из ключевых экспортных хабов страны-агрессора. Через него проходят десятки миллионов тонн нефти каждый год.
К тому же почти всю ночь взрывы были и в Кстово Нижегородской области России. Там беспилотники ударили по НПЗ "Лукойл", после чего возник масштабный пожар.
Это предприятие является одним из крупнейших бензиновых НПЗ в России, которое производит более 50 видов нефтепродуктов, в том числе моторное топливо, битумы и парафин.
В общей сложности местные жители насчитали более 20 взрывов, а в некоторых районах наблюдаются перебои с электроснабжением.
Работали над доставкой вербовых котиков (ударных дронов, – 24 Канал) Птицы 1 ОЦ СБС, пилоты 9 бата "Кайрос" 414 обр "Птицы Мадяра" и 413 оп "Рейд" СБС,
– отметил "Мадьяр".
Со своей стороны, член Совета НБУ Василий Фурман в комментарии для 24 Канала отмечал, что удары по экспортной инфраструктуре страны-агрессора вредят не только логистике, но и в целом экономике, одновременно открывая Украине новые возможности на внешних рынках.
Как украинские бойцы бьют по оккупантам?
Силы обороны недавно ударили по пусковым позициям "Шахедов" в Брянской и Курской областях, а также уничтожили станцию радиолокационного комплекса С-400 в Феодосии.
Под поражение попали и другие военные объекты, в частности, ЗРК "Тор", топливные резервуары и логистическая инфраструктура на временно оккупированных территориях.
В ночь на 3 апреля беспилотники достигли Москвы, Ленинградской области и Воронежа. Тогда местные власти сообщали о работе ПВО и якобы сбитии целей.
А в Запорожском направлении украинские бойцы уничтожили редкую систему радиоэлектронной борьбы "Палантин", стоимость которой оценивается примерно в 20 миллионов долларов.