Работает на авиацию и разведку оккупантов: в Калуге под удар попал завод "Тайфун"
Ночью "хлопок" наведался в новый регион страны-агрессора. Им оказалась Калужская область, а точнее ее центр. Там, предварительно, украинские дроны подстрелили два крупных зверя – НПЗ и завод, важные для российского ВПК.
Ночью губернатор Калужской области признал, что произошло "падение обломков" на территории предприятия. Украинские Osint-аналитики уточнили, что речь идет о нефтебазе "Калуганефтепродукт", а многочисленные видео с места происшествия в сети доказали, что НПЗ сильно пострадало, передает 24 Канал.
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Дроны атаковали завод "Тайфун"
Известно, что нефтебаза расположена в более чем 300 километрах от границы с Украиной. Сообщалось также, что поражен был и Калужский приборостроительный завод, но доказательств этому не было.
Утром 25 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации подтвердил, что "Тайфун" попал под атаку. Он также рассказал, почему это предприятие столь важно для вражеского ВПК.
Так, деятельность завода включает:
- разработку и производство радиоэлектронной аппаратуры, в частности выпуск системы связи, радиоэлектронной разведки и радиолокационного оборудования;
- изготовление компонентов для систем наблюдения и наведения, устанавливаемых на боевую технику;
- изготовление деталей для комплектации систем противовоздушной обороны, авиационной техники и ракетных комплексов;
- обслуживание и усовершенствование техники, находящейся на вооружении российских войск;
- изготовление электронных модулей и специализированного оборудования, необходимого для интеграции разных военных систем.