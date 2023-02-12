"Не отошли от родов Leopard": Мельник высмеял колебания Берлина по отношению к истребителям

Бывший посол Украины в Германии, а сейчас заместитель главы МИД Андрей Мельник раскритиковал немецкие власти за недостаточную поддержку Украины.

На этот раз Мельник высказался по поводу колебаний Берлина передавать украинской армии современные истребители. Дискуссии по передаче Украине самолетов дипломат назвал абсурдными.

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Несколько слов об абсурдности дебатов. Воздушные силы ВСУ отчаянно нуждаются в немецких истребителях TORNADO & EUROFIGHTER, чтобы освободить наших людей под оккупацией. Но Берлин отвечает: как вы смеете требовать военные самолеты, мы настолько травмированы после 11-месячных родов Leopard. Невероятно,

– написал Мельник.

Дискуссия продолжилась в комментариях

Это сообщение не оставило безразличными комментаторов из Германии.

"Господин Мельник, вы настолько дерзки и в отношении других европейских партнеров? Я не знаю, чем мы заслужили вашу ненависть... Возможно, тем, что отправляем танки, в отличие от некоторых других стран, которые, как сообщалось, их только пообещали", – написал один из комментаторов.

"Да, Мельник становится невыносимо злым", – добавил другой.

Некоторые пользователи призвали Мельника взвешивать пользу и возможный вред от подобных заявлений.

"Господин Мельник, Украина должна получить поддержку, чтобы отразить российско-агрессорскую войну, однако, при всем уважении, об этом (передаче истребителей. – Ред.) речь не идет. Но, пожалуйста, молчите! Ваши заявления не помогают вашей стране. Ваши абсурдные требования приводят к меньшей поддержке!" – пишет еще один комментатор.

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