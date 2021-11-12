"Не планируем": в России отреагировали на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину

12 ноября 2021 , 10:54
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Источник:

ТАСС

В Москве уверяют, что не планируют вторжение в Украину. Более того, этого государство-агрессор и никогда якобы не собиралось делать. Накануне издание Bloomberg сообщило, что США предупредило своих партнеров по ЕС о возможном вторжении российских войск на украинскую территорию.

Об этом сообщил первый заместитель постпреда России в ООН Дмитрий Полянский.

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Полянский называет это "логическим шагом"

По словам Полянского, накопление российских войск у границы Украины – это "осторожность и логичный шаг". Мол, так Москва реагирует на "конкретные угрозы, которые поступают из Украины". Полянский цинично заявляет, что эти высказывания якобы касаются "территориальной целостности России".

Нападение – возможно, однако маловероятно, – СМИ

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники заявило, что Вашингтон предупредил Евросоюз о возможном вторжении России в Украину. Однако, уточнило издание, этот вариант является маловероятным. Россия не хочет начинать войну с Украиной, однако желает продемонстрировать, что готова к такому развитию событий.

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Что известно о перемещении сил России вблизи границы Украины

  • Первыми о том, что Россия увеличивает присутствие недалеко от украинской границы, сообщили именно американские СМИ.
  • Они опубликовали фото со спутника, на которых – российские военные и техника.
  • В Минобороны Украины сообщали, что пристально следят за ситуацией и значительных изменений не заметили.
  • Впоследствии беспокойство ситуацией выразил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он подчеркнул, что мотивы Москвы ему неизвестны, однако он призвал ее избежать повторения ошибок 2014 года.
  • Президент Зеленский в обращении 10 ноября назвал перемещение российских войск попыткой психологического давления, которое больше не действует.
Автор: Ірина Пундор