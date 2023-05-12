Не потеряли ни одной позиции за неделю и продвинулись вперед, – Маляр о ситуации в Бахмуте

Ситуация вблизи Бахмута динамична: в течение недели нашим защитникам удалось не только не оставить ни одну из позиций, но и продвинуться вперед на 2 километра.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анны Маляр. Она отметила, что враг распространяет фейки о нехватке оружия, чем пытается оправдать реальную ситуацию своих потерь и поражений в Бахмуте.

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Анализ сообщений показывает, что для врага этот город имеет важное значение. Почти сакральное. Как враг освещает информацию о боях в Бахмуте? Хвалит себя, рассказывает о якобы успехе и придумывает сюжеты о нашем военном командовании,

– отметила Анна Маляр.

На самом же деле, по ее словам, реальная ситуация в течение недели такова, что, несмотря на наличие оружия:

врагу не удалось реализовать свои планы;

враг понес большие потери в живой силе;

наши защитники продвинулись на Бахмутском направлении вперед на 2 километра;

ни одной позиции в Бахмуте на этой неделе мы не потеряли.

Кстати, в Институте войны (ISW) отметили, что российские войска, вероятно, отказались от цели окружения украинских сил в Бахмуте.

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