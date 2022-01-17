Не привлекали бесплатного адвоката, – в ГБР опровергли заявление Порошенко

Петр Порошенко во время судебного заседания по "угольному делу" заявил, что ему хотели назначить бесплатного адвоката. Однако в ГБР опровергли эту информацию.

В Государственном бюро расследований отметили, что не привлекали правозащитника бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее политику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является неправдивой и не соответствует действительности,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские правоохранители добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения соответствующей информации, а после этого будет дана правовая оценка таким действиям.

Дело Порошенко: что известно

Порошенко 20 декабря 2021 года сообщили о подозрении в государственной измене. Она касается поставок угля на украинские ТЭЦ с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

В ГБР пытались вызвать политика на допрос, но он сбежал за границу.

Впоследствии правоохранители обнародовали доказательства, что парламентарий, вероятно, не планировал свой визит заранее. Так как приобрел билет на самолет уже после вручения повестки.

Офис генерального прокурора 28 декабря направил в Раду сообщение о подозрении Порошенко.

Печерский районный суд Киева 6 января арестовал имущество народного депутата.

Заседание суда по делу Порошенко: смотрите видео