Не привлекали бесплатного адвоката, – в ГБР опровергли заявление Порошенко

17 января 2022 , 15:07
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Источник:

ГБР

Петр Порошенко во время судебного заседания по "угольному делу" заявил, что ему хотели назначить бесплатного адвоката. Однако в ГБР опровергли эту информацию.

В Государственном бюро расследований отметили, что не привлекали правозащитника бесплатной вторичной правовой помощи для предоставления ее политику. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Информация о привлечении работниками ГБР такого адвоката является неправдивой и не соответствует действительности,
– говорится в сообщении.

Кроме этого, украинские правоохранители добавили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства распространения соответствующей информации, а после этого будет дана правовая оценка таким действиям.

Обратите внимание! Суд 17 января рассматривает так называемое "угольное дело", в котором фигурирует Порошенко.

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Автор: Олег Васьків