Не просто похитил вертолет, – российский пилот подробно описал, как перегнал Ми-8 в Украину
Источник:"РБК-Украина"
В рамках спецоперации "Синица", которую провела украинская разведка, российский пилот перегнал в Украину вражеский вертолет Ми-8. Максим Кузьминов, который перешел на сторону Украины, рассказал детали спецоперации.
Российскому пилоту пришлось лететь на малой высоте в режиме радиомолчания. При пересечении границы, по его словам, по вертолету начали вести огонь.
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Российский пилот летел из Курска
"Девятого числа состоялся перелет. Была официальная заявка у меня на вылет. То есть я не просто угнал вертолет, я его официально перегнал из точки А в точку Б", – рассказал он.
Как рассказал летчик, маршрут был заранее согласован. Российский пилот летел из Курска в Харьковскую область.
В 16:30 я выполнил взлет. Взлет у меня был с аэродрома Курск в Харьковскую область. Примерно 20 километров. Далее уже, где-то в районе населенного пункта Шебекино я летел на малой высоте 5 – 10 метров в режиме радиомолчания,
– рассказал Кузьминов.
Пилот не знает, кто открыл огонь, когда он пересекал границу, но считает, что это были российские военные. В результате обстрела Кузьминов получил ранения.
"Кто его вел (обстрел – 24 Канал), я точно сказать не могу, но предполагаю, что российская сторона. Я был ранен в ногу из стрелкового оружия. 20 километров я улетел, выполнил посадку", – сказал россиянин.
Кузьминов отметил, что после посадки с ним были два члена экипажа. Несмотря на то, что Кузьминов успокаивал их, россияне пытались убежать.
Оружия у нас при себе не было, никто мне не оказывал сопротивления. Я ребят (членов экипажа – 24 Канал) успокаивал, мол, хорошие люди, все прекрасно. Но они начали бояться, агрессивно вести себя. Выбежали из вертолета, дальнейшая их судьба мне неизвестна,
– уточнил он.
Спецоперация ГУР скажется на секторе безопасности России
Представитель ГУР МО Андрей Юсов отметил, эта операция "будет иметь долговременные последствия" для России и морально-психологического состояния оккупантов.
Также он подчеркнул, что спецоперация украинской разведки скажется на секторе безопасности России. Дело в том, что Украина получила важную информацию.
Потому что в результате этой операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации противника, о многих других деталях, которые помогут защищать небо и уничтожать врага,
– сказал он.
Также Юсов отметил, что эта спецоперация пока не имеет аналогов в Украине.
"В мировой истории мы можем приводить примеры, как те или иные пилоты из разных соображений переводили свои борта на другую сторону. Но в этой ситуации мы говорим об определенной фазе боевых действий о полномасштабной войне", – сказал он и добавил, что это "только начало" и "дальше будет".