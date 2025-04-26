Не работает приложение "Новой почты" и "Дии": в компаниях сделали заявления

Утром в субботу, 26 апреля, стало известно о сбое в работе нескольких электронных сервисов. В частности, пользователи сообщали о сбое в приложениях "Новой почты" и "Дии".

В компаниях уже отреагировали. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службы "Новой почты" и "Дии".

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Сбой в работе приложений "Новой почты" и "Дии"

В Дии сообщили, что продолжается восстановление работы приложения. Там объяснили, из-за чего возникли временные сбои.

Из-за технических обновлений у одного из крупных центров обработки данных произошел временный сбой в работе мобильных приложений,

– говорится в сообщении.

Там добавили, что чтобы подобные ситуации не влияли на доступность услуг, они заблаговременно выстроили взаимодействие с несколькими дата-центрами.

Указывается, что сейчас команда оперативно восстанавливает работу сервисов.

В пресс-службе Новой почты сообщили, что их сервисы временно не работают в связи с техническими сложностями на стороне подрядчика. В то же время там указали, что это не хакерская атака.

Согласно данным пресс-службы, по состоянию на 9 часов утра проблему устраняют.

"Мы ожидаем восстановления работы всех сервисов ориентировочно до 10:00. Об обновлении будем оповещать дополнительно", – указали там.

Также отметим, что в "Ощадбанке" указали, что произошел сбой в работе одного из крупных центров обработки данных. В частности, об этом сообщил председатель правления "Ощадбанка" Сергей Наумов. Он отметил, что проблемы касаются не только "Ощадбанка", но и многих других компаний.

"Соответствующие службы делают все возможное для того, чтобы оперативно восстановить работу сервисов", – добавил он.