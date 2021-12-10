Нерасширение НАТО, – экс-посол США в России назвал главную угрозу для Путина
Источник:24 канал
Россия пригрозила Украине, что "примет меры" в случае ее членства в НАТО или же размещения их войск на территории Украины. Однако это не главная угроза для Владимира Путина.
Об этом рассказал экспосол США в России Майкл Макфол в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале. Он заверил, что больше всего президент России боится украинской демократии.
К теме Впервые с момента нападения на Украину Путина поддерживает менее трети россиян
"Самое главное, Путин не переживает за расширение НАТО. Это не угроза для России. Угроза для Путина – это украинская демократия. Это самое главное для него", – сказал Макфол.
Он считает, что самые главные шаги, которые могут сделать Соединенные Штаты Америки со своей стороны – обеспечить и консолидировать демократию в Украине.
США, конечно, не будут воевать на стороне Украины в случае наступления России. Однако могут помочь политическими шагами.
Майкл Макфол в эфире программы "Что это было?" на 24 канале: смотрите видео
Россия не хочет, чтобы Украина вступала в НАТО
- Путин заявил, что требует юридических гарантий того, что Альянс не будут расширять на восток – чтобы не допустить членства Украины.
- В России также заверили, что будут принимать контрмеры, если Украина вступит в НАТО.
- Также Кремль обеспокоен тем, что в Украине могут разместить военные подразделения НАТО. Из-за этого даже угрожают.