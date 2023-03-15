"Звери", которые будут рвать россиян на куски: Данилов анонсировал интересные экземпляры танков для ВСУ

Наши партнеры обязались передать Украине более 150 немецких танков Leopard. Более того, будут не только эти танки, но и другие "звери", которые помогут уничтожать врага.

Об этом 24 Каналу рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Он отметил, что на территории нашего государства будут находиться очень интересные экземпляры танков, которые будут "рвать оккупантов на куски".

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Кроме того, тех танков, которые получат Вооруженные Силы Украины, будет достаточно, чтобы российские захватчики поняли, что совершили огромную ошибку, когда пришли на нашу землю.

Речь не только о Leopard, у наших военных будет очень много интересных "зверей", с помощью которых они смогут рвать на куски ворвавшихся на нашу территорию оккупантов,

– подчеркнул Данилов.

15 марта прошла десятая встреча в формате "Рамштайн". По словам секретаря СНБО, после нее у министра обороны Алексея Резникова был самый длинный доклад перед президентом Владимиром Зеленским относительно анонсированной военной помощи от наших партнеров за все время "Рамштайнов".

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"Доклад министра обороны с перечислением всех достижений, которые на сегодняшний день имеет наша страна, был самым длинным", – заинтриговал Данилов.

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