"Не успела закрыть балкон": жители дома, поврежденного в Луцке, рассказали о моменте атаки
В Луцке враги повредили многоквартирный дом. Впоследствии в результате повторных взрывов получил повреждения еще один дом.
Глава Волынской ОВА заявил, что из поврежденных домов переселяют людей. К сожалению, в городе погиб человек, есть раненые, пишет 24 Канал.
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Что рассказали люди из поврежденного дома
Суспильне опубликовало видео, снятое возле поврежденной многоэтажки.
Лучанка Мария Микула, которая живет в доме, куда утром попали обломки российского дрона, рассказала о моменте атаки.
Я услышала шум, хотела подойти к окну, закрыть балкон, но я не успела. Меня ударило волной по голове,
– отметила жительница.
По ее словам, у них все в порядке – только вещи поперекидало, однако не такие последствия у соседей через стену, которые живут на другой стороне дома..
Что рассказали местные об атаке: смотрите видео
Коротко об атаке на Луцк
В результате вражеской атаки поврежден объект инфраструктуры в Луцке. Сейчас есть информация об одном погибшем,
– заявил мэр Луцка Игорь Полищук.
По его словам, еще пять человек – ранены.
Городской голова объяснил, что в палатке пункта несокрушимости рядом с пострадавшим многоквартирным домом работают специалисты, в которых можно получить всю информацию о помощи.
Он призвал звонить на горячую линию Департамента социальной и ветеранской политики:
- по телефону горячей линии (0332)281000 (выбрать в меню 2),
- (0332)284161,
- 050 55 76 768.
Власть объяснила, что можно также обратиться непосредственно в департамент соцполитики по адресу проспект Воли, 4а.