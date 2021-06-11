Не вижу перспективы для положительного результата, – Гармаш об обмене пленными

Переговоры по обмену украинских военнопленных проводят постоянно, но результата пока нет. Боевикам выгодно держать людей в заложниках, чтобы впоследствии обменять их в выгодный для себя момент.

Представитель Луганщины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что Владимир Путин мог специально заблокировать все процессы, чтобы потом его на высоком уровне просили разблокировать обмен. Впоследствии это бы выглядело как услуга для международных партнеров.

К теме Блокировал и срывал обмен пленными: чем на самом деле занимался кум Путина

Процесс обмена пленными не движется

По словам Гармаша, сейчас процесс обмена пленными абсолютно не продвигается. Он отметил, что с начала 2021 года Украина уже в пятый раз обменялась списками.

К сожалению, я не вижу перспективы для положительного результата, по крайней мере в рамках ТКГ,

– заявил Гармаш.

Представитель Луганщины в ТКГ предположил, что определенные изменения могут произойти после встречи Владимира Путина и Джозефа Байдена, которая состоится 16 июня.

Узнайте больше Данилов не исключил, что Медведчука можно обменять на политзаключенных Кремля

Есть ли возможность контролировать состояние людей

Гармаш рассказал, что в основном связь с пленными удается поддерживать их родственникам, однако она нестабильна. По его словам, время от времени эта ситуация меняется, но сказать, что есть постоянный канал связи с пленными или контроль их состояния, нельзя.

"Этим должна заниматься миссия Красного Креста, которая имеет такую возможность и права", – рассказал он.

Впрочем, Гармаш отметил, что почему-то гуманитарные миссии не используют свои возможности для того, чтобы хотя бы проверять состояние украинских военнопленных, не говоря уже о помощи.

Гармаш рассказал об обмене пленными: смотрите видео

Обмен пленными: последние новости