Не вижу такое развитие, – заместитель Арахамии о лишении мандата Разумкова
Источник:24 канал
Экс-глава Верховной Рады Дмитрий Разумков стал внефракционным нардепом. Однако все чаще появляются слухи о том, что политика могут лишить депутатского мандата.
Пока подобного развития событий нет. Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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"Я не вижу такое развитие на ближайших съездах, неделях, месяцах", – подчеркнула она.
Кравчук: вопрос мандата привлекает внимание
Вице-премьер "слуг" отметила, что решение об отставке Разумкова с поста спикера парламента было корректным. Вопрос же о лишении мандата не уместен.
Вопрос о мандате привлекает излишнее внимание к персоне Разумкова,
– сказала Кравчук.
Заместитель фракции "Слуга народа" также отметила, что не заметила активности Разумкова как народного депутата. Ему стоит сконцентрироваться на работе внефракционного депутата.
"Господин Разумков чаще дает комментарии в кулуарах, чем работает. Не видела, чтобы подавал законопроекты", – отметила она.
Кравчук о лишении мандата Разумкова: смотрите видео
Отставка Разумкова: главное
- Депутаты 7 октября проголосовали за отставку Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента. Перед тем, еще 4 октября, Верховная Рада запустила процесс отзыва политика с должности.
- Разумков сообщил 5 ноября, что создает в парламенте межфракционное объединение под названием "Разумная политика". Также он говорил, что планирует основать собственную политическую силу.
- Экс-спикер Верховной Рады 8 ноября обнародовал фамилии 25 депутатов, которые вошли в объединение. Большая часть из них – депутаты от "Слуги народа".
- Ранее Александр Корниенко заявлял, что лишение Разумкова депутатского мандата будет зависеть от того, как он будет голосовать за законопроекты. Решение по этому поводу будут одобрять на съезде "слуг".