Не выгодно никому, – Кубраков о заявлениях относительно вероятного закрытия границы с Польшей

Александр Кубраков заявил, что никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины ответил на заявление премьера Польши о том, что сейчас с Украиной ведут переговоры о возможности полного закрытия украинско-польской границы для торговли товарами.

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Что сказал украинский министр

Александр Кубраков прокомментировал заявления о якобы продолжающихся переговорах с правительством Украины о закрытии границы с Польшей.

Никто с украинской стороны не ведет переговоры о закрытии границ с Польшей. Для нас граница, стабильно работающая – это вопрос выживания в войне с российским агрессором. Мы с большим уважением относимся к дружественной Польше и предложили конструктивные решения, а также сделали шаги навстречу для снятия напряжения на границе. Ожидаем соответствующие решения со стороны польского правительства, чтобы ситуация не зашла в тупик,

– заверил министр.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины объяснил, что подобное решение не будет выгодно никому, кроме нашего общего врага.

Что этому предшествовало