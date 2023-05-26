Не выходят на связь с момента прилета: в Днепре ищут трех врачей
Российские военные 26 мая нанесли ракетный удар по поликлинике в Днепре. В настоящее время в городе ищут трех врачей, которые не выходят на связь.
Об этом на месте ракетного удара журналистам 24 Канала рассказал мэр Днепра Борис Филатов. Он отметил, что на момент ракетного удара в поликлинике была пересменка.
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На момент ракетного удара в больнице была пересменка
Филатов убежден, что врачи, к которым сейчас не могут дозвониться, найдутся. Он подчеркнул, что на момент обстрела была пересменка, спасшая жизнь некоторым людям.
Поэтому мы надеемся, что жертв больше не будет. Но это чудо, что ракета прилетела тогда, когда была пересменка у наших врачей,
– сказал мэр Днепра.
Важно отметить, что врачей не ищут под завалами, а пытаются выйти с ними на связь. Мэр Днепра рассказал, что говорится о трех представителях горздравотдела.
Также Филатов сообщил, что оккупанты попали в бывшую городскую поликлинику №1. По его словам, сейчас там филиал днепровской скорой помощи.
Там врачи работали с людьми, у которых расстройство психического здоровья. Пациентов принимали на первом и третьем этажах. На втором этаже жили ВПЛ.
Российские военные атаковали Днепр: что известно о ракетном ударе
- Утром 26 мая в Днепре перед воздушной тревогой прогремели взрывы. Россияне нанесли ракетный удар по поликлинике, разрушив два здания. Также взрывная волна повредила другие здания.
- По предварительным данным, оккупанты атаковали Днепр зенитными управляемыми ракетами С-300 или С-400. Пока тип ракет уточняют.
- В Днепропетровской ОВА сообщили, что по состоянию на 13:48 в результате ракетного удара погибли два человека. Среди погибших 69-летний мужчина, проходивший мимо места, куда попала ракета россиян. Тело еще одного погибшего извлекли из-под завалов ветклиники.
- Кроме того, в результате обстрела известно о 23 пострадавших, из которых трое в тяжелом состоянии. Среди пострадавших двое детей: мальчики 3 и 6 лет.