Не знаю, почему "Мрию" не переместили – интервью с пилотом Ан-225 об авиации, "Антонове" и войне

Единственный экземпляр Ан-225, самого большого самолета в мире, оккупанты России разрушили во время боев за аэропорт "Антонов", который находится в окрестностях Гостомеля. Сейчас на фюзеляже "Мрии" видны многочисленные дыры от попаданий снарядов. Крылья и нос самолета лежат на земле.

Легенды и звезды мировой гражданской авиации больше нет. Уцелела только часть деталей – некоторые двигатели, элементы крыла, стойки шасси. Их пригодность еще предстоит оценить членам экспертной комиссии, с сожалением говорит Дмитрий Антонов, основной пилот Ан-225.

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В рамках проекта "Интервью 24" мы поговорили с ним о войне России против Украины, боях за Гостомельский аэропорт, гражданской авиации и пилотах из России. Также Дмитрий Антонов поделился воспоминаниями о наиболее захватывающем полете "Мрии", который он отчетливо помнит даже спустя годы.

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"У меня остались тягостные воспоминания"

Как вы узнали, что "Мрию" разрушили? О чем вы подумали сразу же, когда увидели самолет после освобождения аэропорта "Антонов"?

Во время начала войны я отлично понимал, что самолет остался здесь (на территории аэропорта "Антонов" – 24 канал). В конце февраля начала появляться информация, что с Ан-225 не все хорошо. Все уверены, что именно 27 февраля с ним произошли основные разрушения. Однако об этом (точной дате – 24 канал) можно будет говорить только после завершения комплексного расследования.

Мы с вами видим результаты после попаданий в "Мрию" – 24 канал то ли снаряда, то ли бомбы, то ли еще чего-то. Но заключения обязаны предоставить компетентные органы. У меня остались тягостные воспоминания. Ждал момента, когда смогу увидеть самолет своими глазами. То, что произошло, произошло. Самолета, к сожалению, практически нет.

Дмитрий Антонов: "Самолёта, к сожалению, практически нет" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

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С 2002 года вы – основной пилот Ан-225. Каким был самый захватывающий полет?

Все полеты на этом самолете в какой-то мере уникальны. Однако наиболее разрекламированным был прилет "Мрии" в Австралию в мае 2016-го. Наверное, потому он и остался в памяти. Мы тогда везли генератор (общим весом более 130 тонн – 24 канала) в аэропорт "Перт" из Европы.

По прибытии нас встретили около 15 тысяч австралийцев, которые накануне собрались вокруг аэропорта. Было впечатляюще видеть такое количество людей не внутри аэропорта, а по его периметру. Так что этот полет 100% запомнился надолго.

О роспропаганде и пилотах из России

Во времена СССР вы окончили Балашовское высшее военное авиационное училище, расположенное в Саратовском регионе России. С началом полномасштабной войны связывались ли с вами коллеги-пилоты из России? Если да, то что они говорили о действиях Кремля?

Мы немного общались с ним до начала данных событий. Все коллеги, с которыми мы вместе учились, сейчас ушли куда-нибудь в подполье и оборвали все связи. По всей видимости, они живут в своем мире, парадигме. Это невозможно понять. Люди замкнулись и верят только в то, во что они верят.

Разрушена "Мрия" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

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"Не знаю, почему не переместили "Мрию"

По вашим словам, в июне представители НАТО рекомендовали "Антонову" перебазировать весь его флот в Лейпциг. Однако руководство ГП этого не сделало. Недавно "Укроборонпром" отстранил от работы гендиректора предприятия Сергея Бычкова. По вашему мнению, поможет ли служебное расследование найти и наказать косвенно виновных в уничтожении Ан-225?

Нельзя жить в сослагательном наклонении. Лично я полагаю, что возможность переместить самолет в другое место точно была. Многие украинские авиакомпании вывели свои самолеты за пределы Украины (незадолго до начала полномасштабного вторжения России – 24 канал).

Генеральный директор был отстранен от работы не только в связи с этим. Ведется следствие. Надеюсь, что после его завершения объявят ответы на все вопросы. Обращаю внимание, что он не лично (Сергей Бычков – 24 канал) все это делал. Самолет разрушен в результате огневых ударов – каких-то снарядов, бомб, гранат. Не знаю, почему не переместили "Мрию". Знаю только, что если бы была одна команда, то самолета здесь бы не было. Он бы улетел.

Как выглядит разрушенная оккупантами "Мрия" / Фото Екатерины Гаценко, 24 канал

В эфире телеканала "Рада" пресс-секретарь ГП "Антонов"отметила, что необходимо "где-то от 700 миллионов долларов до 1 миллиарда", чтобы достроить копию Ан-225.

Последние два месяца вы почти каждый день развенчиваете мифы, которые распространяет роспропаганда, на своем YouTube-канале. Можно сказать, что вы работаете на информационном фронте пока нет возможности пилотировать?

Нет. Я прямо сейчас задействован здесь. Мы перемещаемся из Гостомеля в Киев. Там у нас появится офис. Как только со всем немножечко разберусь, то продолжу летать. У нас есть самолеты, которые летают. Среди них – Ан-124 ("Руслан" – 24 канал). На них и продолжу летать.

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Автор проекта – заместительница главного редактора сайта Анастасия Зазуляк.

Как выглядит разрушенная "Мрия" в Гостомеле: смотрите видео