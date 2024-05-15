В Татарстане сбили беспилотник, над двумя городами России закрыли небо

В России над Казанью и городом Нижнекамск Республики Татарстан закрыли небо из-за угрозы воздушной атаки сегодня, 15 мая.

В сети утверждают, что якобы работала противовоздушная оборона. Аэропорты этих городов временно не отправляют и не принимают воздушных судов.

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Угроза воздушной атаки

В столице российской республики Татарстан якобы была угроза воздушной атаки.

Отмечают, что сейчас задержаны несколько рейсов на вылет и на прилет. РосСМИ со ссылкой на "Росавиацию" писали, что ограничения ввели якобы для безопасности полетов.

Позже в сети заявили, что в Татарстане работала ПВО. Россияне утверждают, что якобы над селом Верхний Услон сбили беспилотник.



Россияне говорят о сбитом дроне над Татарстаном / Фото российские телеграм-каналы

Пропагандистское агентство РИА-Новости сообщает, что в Татарстане все службы находятся в повышенной готовности. Была отработана схема на случай каких-либо угроз.

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