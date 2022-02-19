Небо под угрозой: могут ли отменить полеты над Украиной и что будет с билетами пассажиров

Информационное пространство переполнено новостями о вероятном вторжении России. На днях речь шла даже о возможности отмены всех полетов и закрытия авиапространства над Украиной.

Что на самом деле происходило в небе, могут ли авиакомпании массово отменять рейсы и получат ли украинцы хоть какую-то компенсацию в подобной ситуации – разбирался сайт 24 канала.

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Могут ли авиакомпании отменять рейсы

Сергей Чалаплюк, юрист юридической фирмы NOVEM, рассказал, что авиакомпании могут отменять, переносить и менять маршруты рейсов, но должны сообщать об этом пассажирам в обусловленные договорами сроки. Если рейс аннулирован, пассажиры имеют право на возмещение стоимости авиабилетов, а также в определенных случаях – на дополнительную компенсацию.

Обратите внимание: в Украине с 2009 года действуют нормы Монреальской конвенции по унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. В соответствии с ним, в зависимости от дальности отмененного перелета и срока, в течение которого авиакомпания уведомила пассажиров об аннулировании, переносе рейса или об изменении маршрута, пассажиры имеют право на получение компенсации от 300 до 600 евро (9 650 – 19 300 гривен).

Одним из эффективных способов защиты своих имущественных интересов на случай отмены авиарейса, является страхование от таких случаев. Однако и тогда есть определенный риск, в частности, когда договор страхования не содержит соответствующего страхового случая, и в таких случаях ситуация даже усложняется, потому что без вмешательства специалиста определить лицо, которое обязано осуществить возмещение, очень сложно,

– объяснил Чалаплюк.

По его словам, всегда важно помнить, что все обстоятельства по изменению в услуге авиаперевозки даже с согласия потребителя, должны оформляться и фиксироваться документально (на случай использования соответствующих сведений для доказательств в суде).



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Игорь Чудовский, адвокат, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", объяснил, что авиакомпании обычно могут отменять рейсы, особенно если лизингодатели не позволяют им поднимать самолеты в воздушном пространстве Украины. В таком случае, есть несколько вариантов для тех, кто уже приобрел билеты на отмененные рейсы:

перенести дату вылета на несколько недель или месяцев позже (некоторые авиакомпании предоставляют клиентам такую возможность);

требовать возврата уплаченных за билет средств.

По моему мнению, в ситуации с украинским воздушным пространством следует ожидать уменьшения количества рейсов в течение ближайших 1 – 2 месяцев, поскольку даже те гарантии в виде 16 миллиардов гривен, которые выделил Кабмин для страхования рисков полетов над Украиной, не смогли убедить всех лизингодателей в целесообразности продолжения полетов в воздушном пространстве Украины. Тем не менее полной авиаблокады ожидать все же не следует, уже в настоящее время есть отдельные авиакомпании, заявившие о продолжении осуществления полетов,

– отметил адвокат.

Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт также уверен, что пока угроза российской агрессии будет сохраняться, количество рейсов будет сокращаться. Ведь это создает большие риски для авиакомпаний и угрожает жизни пассажиров. По его мнению, в сложившейся ситуации правительству следовало бы вообще закрыть небо над Украиной – полученные средства в бюджет от авиаперевозок не стоят жизней пассажиров.



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Смогут ли пассажиры получить компенсации

Избежать выплат компенсаций пассажирам за отмененные рейсы авиакомпании не смогут. Сергей Чалаплюк отметил, что в нынешней ситуации отсутствует форс-мажор, чрезвычайные события или решения правительства, которые бы делали невозможным авиаперелеты над Украиной или запрещали бы их.

Авиакомпании по своему усмотрению принимают экономическое решение об отмене рейсов, поскольку им отказывают в страховании самолетов во время полетов над территорией Украины.

Одна лишь ссылка на форс-мажорные обстоятельства авиаперевозчиком не является достаточным основанием для изменения условий договора в одностороннем порядке, такое подтверждение должно предоставляться Торгово-промышленной палатой Украины и уполномоченными ею региональными торгово-промышленными палатами,

– объяснил юрист.

Игорь Чудовский также добавил, что сейчас в Украине не введено военное положение, не происходит ни одно стихийное бедствие или полномасштабное вторжение со стороны России. Есть лишь призрачная угроза нападения, которая звучит в западных СМИ, из уст послов и других официальных лиц, и она не может считаться форс-мажором.

В таком случае все сводится к договорным отношениям между авиакомпаниями и ее лизингодателями, что по большому счету не должно волновать и касаться рядового клиента.

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