Нечестный рокер, – Бахматов объяснил, почему никогда не голосовал бы за Вакарчука
Источник:24 канал
У украинского певца не сложилось с политикой. Возможно, это произошло потому, что он не был честным.
В частности артист не выполнил свои обещания. Об этом в эфире авторской программы Сергея Лещенко "Что это было?" на 24 канале сказал экс-советник мэра Киева и создатель и лидер ОО "Офис трансформации" Максим Бахматов.
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"Я бы никогда не голосовал за Вакарчука, потому что "рокер не может страдать". Для меня это нечестный рокер", – сказал Бахматов.
Кстати, сам артист объяснил, почему закончил с депутатством. Он заявил, что порой его настойчивость вредит ему, поэтому ему было сложно работать.
По словам Бахматова, честность должна быть в приоритете, а от невыполненных обещаний Вакарчука становится дискомфортно. В то же время экс-советник мэра Киева отметил, что мог бы проголосовать за "Братьев Гадюкиных".Справка. Братья Гадюкины – это украинская рок-группа, которую создали в 1988 году во Львове.
Свое мнение Бахматов высказал и о Сергее Притуле, отметив, что не доверил бы ему партию.
Притула у меня работал. Я бы не доверил ему (партию – 24 канал),
– сказал Бахматов.
Он объяснил, что глубоко знает многих людей, с которыми работал. В то же время Притула был в Comedy Club, основателем которого был Бахматов.
Что известно о Притуле как политике?
В конце сентября в программе "Первые лица" Притула заявил, что создает собственную партию. Вероятнее всего, там будут выходцы из "Голоса". Ради политики ведущий готов уйти с телевидения, ведь 2 сферы просто невозможно совмещать. Также Притула намекнул на президентство, подчеркнув, что имеет достаточно компетенции в формировании команды.
Путь Вакарчука в политике
- Украинский певец еще в 2007 году пробовал себя в депутатстве, но тогда смог продержаться всего год.
- Во второй раз он ушел с партией "Голос", став ее лидером. В 2020 году он заявил, что уходит из политики.
- После этого артист перестал участвовать в партийной жизни политической партии.
- Вакарчук заявил, что политиком себя не видит, поэтому долго продержаться в этой области не смог бы.