Недалеко от украинской границы: Россия показала полевой лагерь своих военных в Беларуси

Российские военные развернули полевой лагерь на территории полигона "Брестский", расположенного в Беларуси. Обнародовали видео в министерстве обороны России, однако количество бойцов и техники не сообщили.

Развернули полевой лагерь военные мотострелкового соединения общевойсковой армии Восточного военного округа России. Они находятся на территории Беларуси вроде бы для проверки сил реагирования Союзного государства.

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Российское минобороны похвасталось условиями в полевом лагере

В минобороны государства-агрессора не упустили шанса, чтобы не похвастаться условиями, созданными на полигоне. Мол, есть все, что необходимо: медицинский пункт, столовые с трехразовым питанием, в палатках – комфортная температура воздуха.

Более того, российским военным организовали "культурно-праздное обслуживание" и места "психологической разгрузки". Что конкретно подразумевают – не уточнили.

В районе учений оборудовали парки боевых машин. Там разместили вооружение, военную технику, склады горючего. Однако на этот счет деталей не рассказали.

Смотрите видео из российского полевого лагеря в Беларуси / Видео российского минобороны:

Чем будут заниматься военные России и Беларуси во время так называемых учений:

на первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси,

до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в кратчайшие сроки группировок войск на территории Беларуси, организуют охрану и оборону важных государственных и военных объектов, охрану государственной границы в воздушном пространстве,

проверят готовность и способность дежурных ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов в Беларуси,

на втором этапе – с 10 по 20 февраля проведут совместную учебу "Союзная решимость-2022".

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Цель обучения – "отражение внешней агрессии"

В минобороны России сообщали, что российские и белорусские военные должны выполнять задачи по "предотвращению и отражению внешней агрессии". Мол, все действия направлены на защиту интересов Союзного государства.

Смотрите на карте, где расположен полигон "Брестский":

Россия стягивает военных на территорию Беларуси: коротко